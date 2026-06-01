Alparslan Bayraktar: Akkuyu NGS’nin ilk ünitesini yıl sonunda devreye almayı hedefliyoruz

Türkiye’nin 70 yılı aşan nükleer enerji hayalinde sona yaklaşıldı.

Mersin’in Gülnar ilçesinde inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS), birinci ünitenin işletmeye alınması için çalışmalar son hızla devam ederken ilk ünitenin devreye alınması için hedeflenen tarih belli oldu.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, 31. Bakü Enerji Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MEKTUBUNU OKUDU

Bu yıl 31'cisi gerçekleştirilen Bakü Enerji Haftası'na katılan Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunu okudu.

Ardından hitaplarına geçen Bayraktar, Bakü Enerji Haftası'nın açılışında bir konuşma gerçekleştirdi.

"STRES SINAMALARIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Bugünün enerji dünyasında güvenilir enerjiyi uygun maliyetle sağlamanın son derece zor hale gelmekte olduğunu belirten Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, "Jeopolitik gerilimler, bölgemizdeki savaşlar ve tedarik zinciri kesintileri piyasaları oldukça oynak ve kırılgan hale getirmektedir. Dünya genelindeki enerji sistemlerinin dayanıklılığını test eden sürekli stres sınamalarıyla karşı karşıyayız.

Son gelişmeler, enerji güvenliğinin tüm ülkeler için stratejik bir öncelik olmaya devam ettiğini bir kez daha hatırlatmıştır. Günümüzde enerji güvenliği artık yalnızca kaynaklara erişimle tanımlanmamaktadır. Aynı zamanda çeşitlendirilmiş arzı, güçlü altyapıyı, operasyonel esnekliği, yüksek enterkoneksiyon kapasitesini ve daha geniş iş birliğini de gerektirmektedir.

"BAŞARILI BİR ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE İHTİYACIMIZ VAR"

Bu zorluklarla karşı karşıya kalırken aynı zamanda insanlığın karşılaştığı en büyük sorunlardan birinin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. İklim değişikliği. Başarılı bir enerji dönüşümüne ihtiyacımız var.

"TÜRKİYE OLARAK ÖNCELİĞİMİZ AÇIKTIR"

Ancak aynı zamanda sürdürülebilirlik, güvenlik ve rekabetçilik arasında doğru dengeyi bulmamız gerekiyor. Türkiye olarak önceliklerimiz açıktır. Enerji güvenliği, ithalat bağımlılığını azaltmak, ekonomik büyümeyi desteklemek ve yüzyılın ortalarına doğru net sıfır hedefimize ulaşmak." dedi.

"AVRUPA'DA İLK 5 ÜLKE ARASINDA YER ALIYORUZ"

Bugün yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin kurulu gücünün yaklaşık yüzde 65'ini oluşturmakta olduğunu belirten Bayraktar, "Avrupa'da ilk 5 ülke arasında yer alıyor, dünya genelinde ise 11. sırada bulunuyoruz. Bu yılın sonunda güneş enerjisinin, Türkiye'nin kurulu elektrik üretim kapasitesindeki en büyük kaynak haline gelmesini bekliyoruz. Aynı zamanda elektrifikasyon merkezli yeni bir enerji mimarisi üzerinde çalışıyoruz. Amacımız daha dayanıklı, daha esnek ve giderek daha fazla dijitalleşen bir enerji altyapısı oluşturmaktır.

"ALTYAPI PROJELERİNE BÜYÜK YATIRIMLAR YAPTIK"

Doğalgaz enerji piyasalarımızın kritik bir bileşeni olmaya devam etmektedir. Boru hatları, yer altı depolama tesisleri, büyük yeniden gazlaştırma kapasiteleri ve komşularımızla önemli sayıda enterkoneksiyon gibi gaz altyapı projelerine büyük yatırımlar yaptık.

Kapsamlı altyapı yatırımlarımız sayesinde Türkiye bugün boru gazından sıvılaştırılmış doğalgaza kadar uzanan oldukça çeşitlendirilmiş bir tedarik portföyüne ve dayanıklı bir doğalgaz piyasasına sahiptir.

"YILLIK 7,5 MİLYAR METREKÜP ÜRETİM SEVİYESİNE ULAŞACAĞIZ"

Yukarı yönlü yatırımlar da meyvelerini vermeye başlamıştır. Kendi doğalgaz üretimimiz istikrarlı şekilde artmaktadır. Umuyoruz ki bu yılın sonunda Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan yıllık 7,5 milyar metreküp üretim seviyesine ulaşacağız.

“BU YILIN SONUNDA AKKUYU NGS’NİN İLK ÜNİTESİNİ DEVREYE ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Nükleer enerji de uzun vadeli enerji planlarımızın bir diğer stratejik ayağıdır. Bu yılın sonunda Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesini devreye almayı hedefliyoruz. Bu, Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olacaktır. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişki, güçlü ikili iş birliğinin tüm bölge için nasıl stratejik değer oluşturabileceğinin dikkat çekici bir örneğidir." ifadelerini kullandı.

"İŞ BİRLİĞİMİZ HİDROKARBONLARIN ÖTESİNE GEÇMEKTEDİR"

Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak tarihine ve kardeşliğine dayanan ortaklığın, Avrupa'nın enerji güvenliğine önemli katkılar sağlamış olduğunu belirten Bayraktar, "Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı (BTC), Bakü-Tiflis-Erzurum (SCP), TANAP ve STAR Rafinerisi gibi amiral gemisi projeler bölgesel enerji mimarisini dönüştürmüş ve üretici ülkeler, transit ülkeler ile tüketici ülkeler arasında denge kurmanın uzun vadeli ve başarılı bir enerji iş birliği meydana getirebileceğini göstermiştir. İş birliğimiz hidrokarbonların ötesine geçmektedir.

Türkiye ve Azerbaycan, komşularımız Gürcistan, Bulgaristan ve Güneydoğu Avrupa ülkeleriyle birlikte yenilenebilir enerji, elektrik iletimi ve yeşil enerji koridorları alanlarında da iş birliğini güçlendirmektedir.

"TÜRKİYE DAYANIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ GELECEĞİNİ İLERLETMEYE KARARLIDIR"

Doğu ile Batı arasında stratejik bir konumda bulunan Türkiye, güvenilir bir ortak, bir enerji merkezi ve bölgesel enerji projelerinin kilit kolaylaştırıcısı olarak hizmet vermeyi sürdürecektir.

Bu yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacak ülke olarak Türkiye, küresel enerji ve iklim diyaloğuna yönelik yapıcı çabalarını sürdürmeye ve daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir enerji geleceğini ilerletmeye kararlıdır." dedi.