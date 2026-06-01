Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul Havalimanı'yla yeni bir kilometre taşına daha ulaştık

Türkiye’nin havalimanlarına yönelik yatırımları devam ediyor.

Dünya ülkeleriyle bağlantı ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla onlarca havalimanı yapıldı.

"YENİ BİR KİLOMETRE TAŞINA ULAŞILDI"

Bu kapsamda en önemlilerinden biri İstanbul Havalimanı oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından İstanbul Havalimanı’nda yeni bir kilometre taşına ulaşıldığına dair paylaşımda bulundu.

"EN YOĞUN GÜNLÜK HAVA TRAFİĞİNE ULAŞARAK YENİ BİR REKORA İMZA ATTIK"

Uraloğlu, yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı’yla yeni bir kilometre taşına daha ulaştık. 31 Mayıs tarihinde 1.730 uçuş hareketiyle, açıldığı günden bu yana en yoğun günlük hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekora imza attık.

Doğu ile Batı’nın gökyüzündeki buluşma noktası, artan kapasitesi ve güçlü bağlantı ağıyla küresel havacılıkta yeni rekorların da öncüsü olmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.