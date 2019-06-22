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Bir buçuk tonluk boğayı görenler gözlerine inanamıyor

Bursa'da bir çiftçinin iki buçuk yıl özenle baktığı boğası, 1,5 ton ağırlığa ulaştı.

İHA | 22.06.2019 - 15:18..
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Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Balaban köyünde hayvancılık yapan Necati Acar, 2 yıl önce bir besiciden buzağı aldı.

FİYATI 45 BİN TL

Bu buzağıya gözü gibi bakan üreticinin, 2.5 yılın sonunda hayvanı bir buçuk ton ağırlığa ulaştı. Bursa'da yetişen en iri boğayı kendisinin yetiştirdiğini ifade eden üretici, bir buçuk ton ağırlığa ulaştırdığı boğasını 45 bin lira fiyatla satışa çıkarttı.

İki buçuk yaşında bir buçuk ton ağırlığa ulaştı İZLE

ÖZENLE BESLEDİ

Hayvanını kendi yetiştirdiği doğal yemlerle özenle beslediğini belirten Acar, bu hayvanı görenlerin gözlerine inanamadığını ifade etti. Bursa'nın en iri boğasını kendisinin yetiştirdiğini ifade eden Necati Acar, "Bu hayvana iki yıldır bakıyorum. İsmini Cemil koydum. Hayvanıma özenle baktım. Bir buçuk ton ağırlığa ulaştı. Kendi yetiştirdiğim yemlerle besledim. Kurbanlık olarak satışa çıkarttım. 45 bin lira fiyat istiyorum." dedi.

Bir buçuk tonluk boğayı görenler gözlerine inanamıyor

Bir buçuk tonluk boğayı görenler gözlerine inanamıyor

Bir buçuk tonluk boğayı görenler gözlerine inanamıyor

Bir buçuk tonluk boğayı görenler gözlerine inanamıyor

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