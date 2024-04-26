Serdar Topraktepe'den derbi yorumu: Kazanmak için çıkacağız Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisini kazanmaya çıkacaklarını söyledi.

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Süper Lig'de heyecan dorukta! Beşiktaş, cumartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı kritik derbi maçına odaklandı.

Kara Kartalların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, takımın hazırlıklarını tamamladı ve derbiye kazanmak için kararlı olduklarını belirtti.

Topraktepe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Rakibimiz çok iyi kadroya sahip. Sivasspor ile oynadıkları maçı izledik, analizimizi yaptık. Tüm önlemlerimizi almış durumdayız. Rakibimizin kanatlardan üstümüze gelmesini bekliyoruz. Şampiyonluk için kazanmak zorundalar ama bizim de üçüncülük iddiamız var. Hiç iddiamız olmasa bile biz Beşiktaş'ız ve her maça kazanmak için çıkarız. Derbiye kazanmak için çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Muçi'ye özel önem

Beşiktaş'ın teknik sorumlusu ayrıca idmanlarda genç oyuncu Ernest Muçi'ye özel bir önem veriyor. Topraktepe, Muçi'nin potansiyelini yüksek bulduğunu ve antrenmanlarda önemli bir performans sergilediğini belirtti.

Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği bir karşılaşma olacak. İki ezeli rakibin mücadelesi, şampiyonluk yarışının yanı sıra derbi heyecanıyla da dolu dolu geçecek.