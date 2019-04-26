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Bir cinsel istismar haberi de Bolu'dan geldi

4 yaşındaki erkek çocuğunu istismar eden 32 yaşındaki zanlı, önce delil yetersizliğinden serbest kaldı, sonra aynı suçtan yakalama kararı çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 26.04.2019 - 10:50..
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Bolu’nun Yumrukaya Köyü’ndeki çiftlikte yaşayan aile, 4 yaşındaki erkek çocuklarının evde olmadığını görünce aramaya başladı.

ÇIPLAK HALDE BULDU

Çocuğunu aramak için evin bitişiğindeki ahıra giren anne, aynı çiftlikte yaşayan Sedat Kırçoban (32) isimli şahsın, belden aşağısının çıplak halde oğluyla birlikte olduğu gördü.

ANNE ŞOKA GİRDİ

Gördükleri karşısında şok olan anne, çığlıklar atarak çiftlikte çalışanlardan yardım istedi. Çiftlik çalışanlarının kaçmak isterken yakaladığı Sedat Kırçoban, olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.

Bir cinsel istismar haberi de Bolu'dan geldi

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST KALDI

Jandarma Komutanlığı’nda ifadesi alınan Kırçoban, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkan Kırçoban, delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Bolu’da yaşanan olaydan dolayı adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kırçoban, Sakarya'da daha önce karıştığı bir cinsel taciz suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu için tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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