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Adana Demirspor - Galatasaray maçının VAR koltuğunda Andre Narciso oturacak

Adana Demirspor - Galatasaray maçının VAR koltuğunda Andre Narciso oturacak Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam oynanacak Adana Demirspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Portekizli Andre Narciso oldu.