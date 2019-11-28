Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hem yapı dekorasyon malzemeleri satan hem de ustalık yapan Remzi Şakar, öğle saati dükkanını kapatarak yakınlardaki bir yere badana işi yapmaya gitti.

İşini bitirip geldiğinde, kapının önündeki semaverin yerinde olmadığını fark etti.

SEMAVERİ ÇALDI

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Şakar, semaverinin çalındığını gördü. Kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, dükkanın önünden geçen bir kişinin geri dönüp içeri baktığı görülüyor. Bir süre etrafı kontrol edip malzemeleri inceleyen hırsız, biraz ileri gittikten sonra kapüşonunu kafasına takarak geri dönüyor. Tekrar inceleme yapan hırsız, sonrasında gözüne kestirdiği semaveri alıp olay yerinden uzaklaşıyor.

Bir şey bulamayan hırsız semaveri alıp, kaçtı ViDEO

"GELİP SÖYLESEYDİ, PARA VERİRDİM"

Remzi Şakar, "Ben semaverinde değilim. Yani hırsızlık yapmaması lazım. Toplumun içinde başkasına zarar vermesin. İhtiyacı olsaydı, gelip söyleseydi, para almadan verirdim. Ama çalması iyi bir şey değil. Onun için görüntüleri polise haber verdim. İnşallah yakalanır." dedi.