Türkiye'de en çok satış yapan akıllı telefon markaları belli oldu BTK, "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü" raporunu yayınladı. Böylece, ülkemizde en çok satış yapan akıllı telefon markaları ortaya çıktı.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2023 yılının son çeyreğine ilişkin "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü" raporunu yayınladı.

BTK tarafından paylaşılan raporda, 2023 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen akıllı telefon markaları da açıklandı.

Tahmin edebileceğiniz gibi ilk iki sırada Samsung ve Apple yer alırken, Çinli markaların yükselişi dikkat çekti.

Türkiye'de en çok satan akıllı telefon markaları

Paylaşılan son rapora göre, geçen yıl ülkemizde en çok telefon satan marka Samsung oldu. Güney Koreli şirket, 3 milyon 639 bin adet satış gerçekleştirdi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ise geçen yıl Türkiye'de 3 milyon 181 bin adet telefon satarak ikinci sıraya yerleşti. Listenin tamamı şu şekilde:

Samsung - 3 milyon 639 bin

Apple - 3 milyon 181 bin

Redmi - 1 milyon 832 bin

vivo - 627 bin

TECNO - 583 bin

Reeder - 464 bin

12 milyon IMEI kaydı yapıldı

BTK verilerine göre, geçen yıl Türkiye'de 12 milyon 53 bin yeni telefon IMEI kaydını yaptırdı. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 25 artış demek.

IMEI kayıt sistemine tabletleri de dahil ettiğimizde bu rakam 15 milyon 301'e yükseliyor.

2021 yılında 10 milyon 845 bini akıllı telefon, 3 milyon 263 bini diğer cihazlar olmak üzere toplam 14 milyonun biraz üzerinde akıllı cihaz kaydı gerçekleştirilmişti.

2022 yılında akıllı telefon kaydı 10 milyonun altına gerileyerek 9 milyon 581 bin adet olarak kayıtlara geçmişti.