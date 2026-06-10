Bircan Yıldırım'ın hesabı kapatıldı

Dijital içerik üreticisi Bircan Yıldırım, sosyal medyada yaptığı dezenformasyon içerikli paylaşımlarla tanınıyor.

Yıldırım, sosyal medyada yanlış bilgiye dayalı olarak yürütülen birçok kampanyanın önde gelen isimlerinden.

HESABI KAPATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldırım'ın X hesabının kapatılması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulundu.

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, hesap hakkında kapatma kararı verdi.

Hakimliğin kararı, ilgili erişim sağlayıcıya tebliğ edilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderildi.

ADLİ KONTROL UYGULANDI

Bircan Yıldırım, hakkında geçtiğimiz günlerde de "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlamasıyla açılan soruşturmada ifade vermişti.

Yıldırım, yurt dışına çıkış yasağı ve imza vermesine yönelik adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.