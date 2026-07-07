Birçok kişi süs sanıyor: Reçel kavanozlarındaki örtü detayının asıl amacı buymuş

Anneannelerimizden bizlere miras kalan ve günümüzde genellikle ev yapımı havası yaratmak için kullanılan o renkli bezlerin altında, reçelleri korumaya yönelik bir neden yatıyor.

Modern kapakların henüz icat edilmediği dönemlerde bu bezler, reçelin bozulmasını önleyen bir görev görüyordu.

Büyüklerimizin etkili koruma yöntemi

Eskiden insanlar reçellerini saklarken önce üzerini balmumu ile kaplıyor, ardından o koruyucu tabakanın tozlanmasını, böceklenmesini veya zarar görmesini önlemek için üzerini sıkıca kumaşla bağlıyorlardı.

Günümüzde ise bu kumaşların kullanım amacı evrildi:

Günümüzde kumaş örtülerin sağladığı avantajlar

Endüstriyel metal kapakların soğuk ve fabrikasyon görüntüsünü gizleyerek kavanoza samimi bir ev yapımı ruhu katıyor.

Özellikle güneş veya yapay ışık karşısında meyvelerin renginin solmasını ve besin değerini kaybetmesini engelliyor.

Reçelin o mis gibi şeker kokusunun dışarı sızmasını minimuma indirerek, karınca ve sinek gibi davetsiz misafirleri uzak tutuyor.

Kapak kenarlarından sızabilecek olası şerbet kalıntılarını emerek, kavanozu her elinize aldığınızda parmaklarınızın yapış yapış olmasını engelliyor.