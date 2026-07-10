Birkaç adımda ülke değişiyor: İşte dünyanın en kısa köprüsü

Sınırların genellikle büyük duvarlar, sıkı kontroller veya uzun yollarla korunduğu dünyamızda, İspanya ve Portekiz sınırındaki bir yapı tüm bildiklerimizi değiştiriyor.

El Marco ismi verilen bu küçük ahşap köprü, dünyanın en kısa uluslararası köprüsü unvanını taşıyor.

İspanya'nın La Codosera kasabasını Portekiz'in Esperança köyüne bağlayan bu mütevazı yapı, Abrilongo deresi üzerinde 2008 yılında inşa edildi.

Sadece 6 metre uzunluğunda ve 1,45 metre genişliğinde olan köprü, küçük boyutu nedeniyle sadece yayalara, bisikletlilere ve motosikletlilere geçiş izni veriyor.

Saniyeler içinde ülke ve saat değişiyor

Bu köprüyü diğerlerinden ayıran en ilginç özellik ise sunduğu zaman yolculuğu deneyimi.

Dan Tri Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, İspanya Orta Avrupa Saati'ni, Portekiz ise Greenwich Ortalama Saati'ni kullandığı için, köprüden karşıya geçtiğinizde bir saat ileri veya geri gitmiş oluyorsunuz.

Tarihsel olarak bakıldığında, köprünün bulunduğu bölge geçmişte mal kaçakçılığı ve sınır ticareti ile bilinirdi; Portekizliler havlu ve kahve satarken, İspanyollar şarap ve çatal bıçak takımı ticareti yapardı.

Günümüzde ise Schengen Anlaşması sayesinde herhangi bir seyahat belgesine ihtiyaç duymadan, yerel halk ve turistler bu köprüden özgürce geçebiliyor.

Avrupa Birliği finansmanıyla daha sağlam bir hale getirilen köprü, artık sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda iki ülkenin ortak geleneklerini ve dostluğunu simgeleyen turistik bir nokta olma görevini görüyor.