BIST 100 endeksi, gün ortasında yüzde 0,87 arttı

Borsa İstanbul'un seyri, yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 125,09 puan ve yüzde 0,87 yükselişle 14.475,68 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 83 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,48 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

EN ÇOK ORMAN KAĞIT BASIM SEKTÖRÜ YÜKSELDİ

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,38 ile orman kağıt basım, en fazla kaybeden ise yüzde 0,95 ile turizm oldu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYİRDE

Küresel piyasalar, teknoloji şirketlerinin yapay zeka harcamalarının olumlu etkilerinin yakın vadede görülüp görülmeyeceğine dair endişelerle karışık bir seyir izlerken yatırımcıların odağına, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yerleşti.

BIST 100 DESTEK DİRENÇ KONUMU

Günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.