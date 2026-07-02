Yunan adalarına ilgi kameraya yansıdı: O anlar yorum yağmuruna tutuldu

Türk turistlerin uğrak noktası...

Yaz tatili sezonun açılması ile beraber Yunan adaları, son yıllarda olduğu gibi Türklerin yoğun ilgisi ile karşı karşıya.

Yunan adalarına gidişler devam ederken ilginç görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kuşadası ilçesinde tatilciler, Yunan adalarına gidebilmek için sabahın ilk saatlerinden itibaren Kuşadası Deniz Hudut Kapısı önünde, yüzlerce metrelik kuyruklar oluşturdu.

Vize işlemlerini yapmak isteyen tatilcilerin oluşturduğu uzun kuyruklar kayda alınırken daha sonra sosyal medyada paylaşıldı.

Yunan adalarına Türk turist akını: Uzun kuyruk kameraya yansıdı

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Öte yandan o görüntülerin yer aldığı haber kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Birçok kullanıcı iç turizmdeki pahalılığa dikkat çekerek Yunan adalarına gidilmesinin doğru olduğunu savundu.

LOZAN ANLAŞMASINA GÖNDERME

Bir başka kullanıcı ise daha önce Türkiye'ye ait olan adalara artık kapıda vize ile gidilmesine göndermede bulundu.

Lozan anlaşmasında atıfta bulunan kullancının yorumu dikkat çekti.

ZİYARETÇİ SAYISI 5 KAT ARTTI

Türkiye ile Yunanistan arasında hayata geçirilen "ekspres kapıda vize" uygulaması, Ege adalarına yönelik Türk turist talebini zirveye taşıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, adalara giden Türk ziyaretçi sayısı son yıllarda yaklaşık 5 kat artarak 2024'te 1,15 milyona, 2025 yılında ise 2 milyon 253 bin 513 kişiye ulaşarak tarihi bir rekor kırdı.

BU SEZON 3 MİLYONA YAKIN TURİST BEKLENİYOR

Sektör temsilcileri, vize kolaylığının 2026 yılı için de uzatılmasıyla birlikte bu sezon 2,7 milyon Türk turistin adaları ziyaret etmesini bekliyor.

Tatilcilerin yoğun feribot seferleriyle akın ettiği bu dönemde en çok tercih edilen adaların başında ise İstanköy (Kos), Midilli, Sakız Adası ve Rodos yer alıyor.