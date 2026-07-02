Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız'la video çekti

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Ata Ayyıldız'dan aldığı evlilik teklifiyle gündeme gelen son dönemin popüler isimlerinden Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündem olmaya devam ediyor.

Ünlü çift, zaman zaman birlikte yaptıkları seyahatlerden ve özel anlarından kareler paylaşmayı ihmal etmiyor.

İKİLİDEN YENİ VİDEO

Türkoğlu, son olarak sevgilisi Ata Ayyıldız ile birlikte kamera karşısına geçti.

Hayranları tarafından yakından takip edilen ikili, çektikleri son derece eğlenceli ve samimi videoyla takipçilerine büyük bir sürpriz yaptı.

"1 SN AYRILMADIĞIM OĞLANLA"

Güzel oyuncu paylaştığı videoya, "Bir sn ayrılmadığım oğlanla" notunu düştü.