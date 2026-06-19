Bitlis semalarında gökyüzü şöleni

Akşam saatlerinde hava kararmaya başlarken gökyüzünde dikkat çekici bir görüntü ortaya çıktı.

Hilal evresindeki Ay'ın hemen yakınında görülen Venüs ve Jüpiter, gökyüzünde aynı eksen üzerinde sıralanmış izlenimi vererek etkileyici bir hizalanma oluşturdu.

Özellikle gün batımının ardından batı ufkunda belirginleşen gök olayı, Bitlis'te gökyüzünü izleyen vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Kısa süreliğine gözlemlenebilen bu görüntü, izleyenlere adeta kartpostallık manzaralar sundu.

VATANDAŞLAR CEP TELEFONLARINA SARILDI

Gökyüzündeki sıra dışı görüntü, kent genelinde birçok kişinin dikkatini çekti. Açık ve berrak hava sayesinde net şekilde görülebilen hizalanma, vatandaşlar tarafından cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle kayıt altına alındı.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken gök olayını izleyenler, doğanın sunduğu bu görsel şöleni ölümsüzleştirmeye çalıştı.

BİTLİS'İN GÖKYÜZÜ GÖZLEMLERİNDEKİ AVANTAJI

Hizalanmayı fotoğraf ve video kareleriyle görüntüleyen doğa ve gökyüzü fotoğrafçısı Dr. Cihan Önen, Bitlis'in astronomik gözlemler açısından önemli avantajlara sahip olduğunu belirtti.

Kentin yüksek rakımı, temiz atmosferi ve büyük şehirlerle kıyaslandığında daha düşük seviyedeki ışık kirliliğinin gökyüzü gözlemleri için elverişli koşullar oluşturduğunu ifade eden Önen, bu tür gök olaylarının bölgede daha net izlenebildiğine dikkat çekti.