Bitlis Tatvan Van Gölü Ortaokulu'nun öğrencileri Görsel Sanatlar dersinde sanat tarihinin en çok tanınan, bilinen eserlerini hayata taşıdı. Öğrenciler kendi imkanlarıyla, kıyafet ve makyajlarıyla tablolara dönüştü.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Görsel Sanatlar dersinin Sevda Öğretmeni öğrencileri sırayla kamera karşısına gelen öğrencilerini kaydederken, öğrenciler de büyük bir profesyonellik ile rollerini canlandırdı.

Bitlis Tatvan'da öğrenciler tabloları canlandırdı VİDEO

Öğretmenin bu projesi sosyal medyada büyük beğeni toplarken, sanatın sevdirilmesi için önemli bir girişim olduğu yorumları yapıldı.