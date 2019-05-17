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Bitlis Tatvan'da öğrenciler tabloları canlandırdı

Bitlis Tatvan Van Gölü Ortaokulu Görsel Sanatlar dersinde öğrenciler ünlü ressamların tablolarına bürünerek sanat eserlerini canlandırdı.

Haber Merkezi | 17.05.2019 - 05:52..
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Bitlis Tatvan Van Gölü Ortaokulu'nun öğrencileri Görsel Sanatlar dersinde sanat tarihinin en çok tanınan, bilinen  eserlerini hayata taşıdı. Öğrenciler kendi imkanlarıyla, kıyafet ve makyajlarıyla tablolara dönüştü.

Bitlis Tatvan'da öğrenciler tabloları canlandırdı

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Görsel Sanatlar dersinin Sevda Öğretmeni öğrencileri sırayla kamera karşısına gelen öğrencilerini kaydederken, öğrenciler de büyük bir profesyonellik ile rollerini canlandırdı.

Bitlis Tatvan'da öğrenciler tabloları canlandırdı VİDEO

Öğretmenin bu projesi sosyal medyada büyük beğeni toplarken, sanatın sevdirilmesi için önemli bir girişim olduğu yorumları yapıldı.

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