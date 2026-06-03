Bitlis'te durdurulan tankerden 30 düzensiz göçmen çıktı
Bitlis'te ekipler tarafından durdurulan bir tankerde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmiş 30 düzensiz göçmen yakalandı.
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Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli bulunan bir tanker durduruldu.
Kent merkezinde durdurulan tankerde, ekipler tarafından arama çalışması yapıldı.
İncelemede, tankerin iç bölümüne gizlenmiş 30 düzensiz göçmen tespit edildi.
ORGANİZATÖR YAKALANDI
Düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye yasa dışı şekilde girişini planlayan 1 organizatör yakalandı.
Kayıt dışı göçmenler, deport işlemi uygulanmak üzere Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)