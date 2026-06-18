Bitlis'te kaçak avcılar, drone ile tespit edildi

Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçeye bağlı Kavakdibi köyü kırsalında gerçekleştirdikleri denetimler sırasında dron desteğiyle bölgeyi havadan taradı. Yapılan gözlem sırasında şüpheli hareketlerde bulunan bir araç tespit edildi.

Aracın bulunduğu alanda dürbünle yapılan detaylı incelemede iki kişinin av faaliyetinde bulunduğu belirlendi. Elde edilen görüntüler ve saha gözlemleri üzerine ekipler harekete geçti.

JANDARMA DESTEĞİYLE OPERASYON DÜZENLENDİ

Kaçak avcılık faaliyetinin netleşmesinin ardından ekipler, Yolalan Jandarma Karakol Komutanlığı ile irtibata geçerek destek talebinde bulundu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin koordineli çalışması sonucunda av yapan iki kişi yakalandı.

Şahısların üzerinde ve çevrede yapılan kontrollerde avlandıkları belirlenen 2 adet canlı kınalı keklik ele geçirildi. Koruma altındaki yaban hayvanları muhafaza altına alınırken, haklarında yasal işlem başlatıldı.

92 BİN LİRAYI AŞAN CEZA UYGULANDI

Yapılan incelemeler sonucunda kaçak avcılık yaptıkları belirlenen şahıslara, ilgili mevzuat kapsamında 52 bin 556 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca yaban hayatına verilen zarar nedeniyle 40 bin lira tazminat cezası uygulanmasına karar verildi.

Böylece iki kişiye uygulanan toplam ceza miktarı 92 bin 556 liraya ulaştı.

YABAN HAYATININ KORUNMASINDA TEKNOLOJİK DENETİM

Yetkililer, özellikle kaçak avcılıkla mücadelede drone ve diğer teknolojik imkanların etkin biçimde kullanılmasının denetimlerin başarısını artırdığını belirtti. Doğal yaşamın korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla av koruma faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği vurgulandı.