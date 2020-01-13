taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8658
Euro
6.5288
Altın
1554.56
Borsa
118663.7
Gram Altın
292.993
Bitcoin
47561.87

Bitlis'te mandalar kaplıcada görüntülendi

Güroymak ilçesinde hava sıcaklığı eksi 10 ile 15 dereceye kadar düşerken, mandalar kaplıcada keyif yaşıyor.

İHA | 13.01.2020 - 09:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bitlis'in Güroymak ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Budaklı köyünde kışın ahırlarda kalan mandalar, belli aralıklarla götürüldükleri kaplıcada yıkatılarak temizleniyor.

Mandaların sahipleri, hayvanlarını temizlensin diye metrelerce derinlikten çıkan sıcak ve şifalı suyun bulunduğu kaplıcaya sokuyor.

YIKANMASINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN GELİYORLAR

Hava sıcaklığının çoğu zaman eksi 15 ve 20 dereceye kadar düştüğü bölgeye, hayvanların kaplıcada yıkanmasını görüntülemek için Türkiye'nin dört bir tarafından da yüzlerce fotoğrafçı geliyor.

Bitlis'te mandalar kaplıcada görüntülendi

"EKSİ 12 DERECE BİZLER DE HAYVANLARLA SUYA GİRİYORUZ"

Hayvanlarla birlikte kendilerinin de kaplıcaya girdiklerini söyleyen Yunus Özcan, “Biz kış aylarında hayvanları kaplıcaya getiriyoruz. Bitlis’ten ve diğer illerden fotoğrafçılar geliyor. Eksi 10 ile 12 derecede bizlerde hayvanlarla birlikte suya giriyoruz. Hem onları temizliyoruz hem de kendimiz yıkanıyoruz” dedi.

Bitlis'te mandalar kaplıcada görüntülendi

Bitlis'te mandalar kaplıcada görüntülendi

Bitlis'te mandalar kaplıcada görüntülendi

Bitlis'te mandalar kaplıcada görüntülendi

Bitlis'te mandalar kaplıcada görüntülendi

Bitlis'te mandalar kaplıcada görüntülendi

Bitlis'te mandalar kaplıcada görüntülendi

İlginizi Çekebilir
Bakırköy'de takla atarak hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
Otomobilin kontrolden çıkarak bir ağaca çarpması sonucu, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Ayrılan çiftlerin boşanma gerekçeleri
Şanlıurfa'da şiddetli geçimsizliğin yanı sıra sosyal medya kullanımı da önemli bir sorun olarak ortaya çıktı.
Gezi Parkı'nda polislere bıçakla saldırı: 2 polis yaralı
Görev yapan polislere bıçakla saldırıp, 2'sini hafif yaralayan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati'ne ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanooğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu'na ziyaret gerçekleştirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a ortak açıklama

İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a ortak açıklama

189
Juventus Roma'yı yenerek liderlik koltuğuna oturdu

Juventus Roma'yı yenerek liderlik koltuğuna oturdu

21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati'ne ziyaret

195
Irak S-400 almak için harekete geçti

Irak S-400 almak için harekete geçti

42
Hindistan'da Müslümanların protestosu devam ediyor

Hindistan'da Müslümanların protestosu devam ediyor

42
Bireysel Emeklilik Sistemi'yle toplanan para

Bireysel Emeklilik Sistemi'yle toplanan para

68
Kendisine cinsel istismarda bulunan arkadaşını öldürdü

Kendisine cinsel istismarda bulunan arkadaşını öldürdü

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir