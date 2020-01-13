Bitlis'te mandalar kaplıcada görüntülendi

Bitlis'in Güroymak ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Budaklı köyünde kışın ahırlarda kalan mandalar, belli aralıklarla götürüldükleri kaplıcada yıkatılarak temizleniyor.

Mandaların sahipleri, hayvanlarını temizlensin diye metrelerce derinlikten çıkan sıcak ve şifalı suyun bulunduğu kaplıcaya sokuyor.

YIKANMASINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN GELİYORLAR

Hava sıcaklığının çoğu zaman eksi 15 ve 20 dereceye kadar düştüğü bölgeye, hayvanların kaplıcada yıkanmasını görüntülemek için Türkiye'nin dört bir tarafından da yüzlerce fotoğrafçı geliyor.

"EKSİ 12 DERECE BİZLER DE HAYVANLARLA SUYA GİRİYORUZ"

Hayvanlarla birlikte kendilerinin de kaplıcaya girdiklerini söyleyen Yunus Özcan, “Biz kış aylarında hayvanları kaplıcaya getiriyoruz. Bitlis’ten ve diğer illerden fotoğrafçılar geliyor. Eksi 10 ile 12 derecede bizlerde hayvanlarla birlikte suya giriyoruz. Hem onları temizliyoruz hem de kendimiz yıkanıyoruz” dedi.