Bitlis'te yıldırım felaketi: Yaylada onlarca küçükbaş hayvan telef oldu

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesindeki Oluklu Yaylası'nda, dün gece saatlerinde bölgede etkili olan sağanak yağış sırasında sürünün bulunduğu noktaya yıldırım düştü. Şiddetli yıldırımın isabet etmesiyle sürüde bulunan çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

HAYVAN SAHİBİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Yağışın ardından yaylaya giden hayvan sahibi, sürüsünün büyük bölümünü telef olmuş halde buldu.

Geçimini hayvancılıkla sağlayan üreticinin yaşadığı kaybın büyük olduğu öğrenilirken, olayın ardından bölgede inceleme çalışmaları başlatıldı.

MADDİ ZARARIN BÜYÜK OLDUĞU BELİRTİLDİ

İlk belirlemelere göre yıldırımın neden olduğu zararın oldukça yüksek olduğu ifade edildi.

Yetkililerin olay yerindeki incelemelerinin sürdüğü, telef olan hayvan sayısı ile oluşan maddi zararın yapılacak tespit çalışmalarının ardından netlik kazanacağı bildirildi.

YAYLALARDAKİ DOĞAL AFET RİSKİ BİR KEZ DAHA GÜNDEME GELDİ

Yaşanan olay, özellikle yaz aylarında yüksek rakımlı yaylalarda hayvancılık yapan yetiştiricilerin yıldırım ve ani hava olayları nedeniyle karşı karşıya kaldığı riskleri yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar, gök gürültülü sağanakların etkili olduğu dönemlerde sürülerin mümkün olduğunca güvenli alanlara yönlendirilmesi ve meteorolojik uyarıların yakından takip edilmesinin olası can ve mal kayıplarının azaltılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.