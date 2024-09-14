Türk profesör, 100 yaşında ABD’de hayatını kaybetti Hidrojen çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu, 100 yaşında ABD’de hayatını kaybetti.

İHA

Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu, 5 Eylül’de hayatını kaybetti.

Hidrojen çalışmalarıyla bilinen Türk profesör 100 yaşında ABD’de hayatını kaybetti.

Uluslararası Hidrojen Enerjisi Derneği’ni kuran Veziroğlu, Güney Florida Türk-Amerikan toplumunun önemli isimlerinden biriydi.

ROKETLER İÇİN HİDROJEN YAKIT FİKRİNİ ORTAYA ATTI

Miami Üniversitesi’nde olmak üzere yaptığı çalışmalarla hidrojen enerjisi konusunda önemli isimlerden biri olan ilk olarak roketler için hidrojeni yakıt olarak düşünmüş ve uygulamış, daha sonra hidrojen ekonomisi fikrini ortaya atmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)