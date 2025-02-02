Hüseyin Avni Danyal kimdir

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Yardımcı rollerde harikalar yaratan Hüseyin Avni Danyal, performanslarıyla halkı kendine hayran bırakan önemli oyuncularımızdan biridir.

İlk yıllar ve eğitim hayatı

Hüseyin Avni Danyal, 12 Nisan 1962 tarihinde Trabzon’da doğdu. İlkokul eğitimini Trabzon İskenderpaşa İlkokulu’nda tamamladı.

Ailesinin Ankara’ya taşınmasının ardından, ortaokul ve lise öğrenimini başkentteki Aydınlıkevler Lisesi'nde sürdürdü. Bu yıllarda tiyatroya olan ilgisi de artmaya başladı.

1978-1979 yıllarında Ankara’da amatör tiyatro çalışmalarına katılan Danyal, bu dönemde Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yaptı.

1981 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro-Oyunculuk Bölümü’ne girmeyi başaran Danyal, burada 1985 yılında mezun oldu. Ardından profesyonel tiyatro yaşamına adım attı.

Tiyatroda alanındaki başarıları

Hüseyin Avni Danyal, tiyatro kariyerine Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görev alarak başladı. 1988-1994 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu’nda da sahne aldı ve pek çok önemli rol üstlendi.

1994 yılından itibaren Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalışmalarını sürdüren Danyal, ayrıca kendi yazdığı ve sahneye koyduğu "Çocuk ve Balık" adlı çocuk oyunuyla da dikkat çekti.

Sinema ve yelevizyon dünyasındaki yükselişi

Danyal, 1982 yılında TRT'nin "Dost Eller" adlı dizisinde rol alarak sinema dünyasına adım attı. Ardından birçok dizi ve filmde farklı karakterlerle izleyici karşısına çıktı.

2009 yılında vizyona giren "Güz Sancısı" filminde Kenan karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. En büyük çıkışını ise 2007-2010 yılları arasında yayınlanan ve büyük ilgi gören "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde Yalçın Bulut karakteriyle yaptı.

Ödülleri ve başarıları

Sanat dünyasındaki başarısı, 2001 yılında Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanarak taçlandı. 2012 yılında Antalya Televizyon Ödülleri’nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" dalında ödül aldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tufan karakterini canlandırarak büyük bir beğeni topladı. Ayrıca 2014 yılında "Yağmur-Kıyamet Çiçeği" adlı sinema filminde önemli bir rol üstlendi.

Özel hayatı

Hüseyin Avni Danyal’ın, Deniz ve Elif adında iki kızı vardır. Altı kez evlenmiş olan sanatçı, son evliliğini 25 Temmuz 2011 tarihinde Özgen Kılıçarslan ile gerçekleştirmiştir.

Rol aldığı oyunlar

1982: Mavi Masal

1983: Fazilet Eczanesi

1985: Soytarılar Okulu

1986: Benimle Oynar Mısınız?

1987: Çılgın Dünya

1988: Kör Döğüşü

1989: Kadıncıklar

1989: Meşhedi İbat (O olmasa Bu Olsun)

1991: Hayvanat Bahçesi

1991: Kafkas Tebeşir Dairesi

1992: Fehim Paşa Konağı 1993

1994: Savaş Baba

1995: Azizname'95

1999: 16 Ocak Gecesi Kral Öldü

2001: Getto : Joshua Sobol

2008: Letafet : Soner Olgun

2011: Dumanaltı Aşklar

2013: Ya Başaramazsak

2014: Öteki (oyun)

2022: Kelepçe Kullanma Kılavuzu

Yönettiği oyunlar

1998: Çocuk ve Balık

2005: Asiye Nasıl Kurtulur

2006: Azizname

Filmografisi

Yakında: El Turco

Yakında: Bir Zamanlar İstanbul

2025: Başka Bir Sen

2024: Kötü Kan

2024: Paranoya

2024: Daha İyi Bir Yarın

2024: Taş Kağıt Makas

2023: Prens

2022: Barış Akarsu "Merhaba"

2021-2024: Yargı

2018-2021: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2018: Börü

2018: Elimi Bırakma

2018: Şahsiyet

2017-2018: Siyah İnci

2017: Vatanım Sensin

2016-2017: Cesur Yürek

2015-2016: Acı Aşk

2015: Kırık Kalpler Bankası

2015: Delibal

2014: Son Mektup

2014: Yağmur: Kıyamet Çiçeği

2014: Sağ Salim 2: Sil Baştan

2013: Eksik Sayfalar

2012-2015: Zengin Kız Fakir Oğlan

2012: Sağ Salim

2012: Karanlıklar Çiçeği

2011-2012: Öyle Bir Geçer Zaman ki

2011: Aşk Tesadüfleri Sever

2010-2011: Kızım Nerede?

2010: New York'ta Beş Minare

2007-2010: Kurtlar Vadisi Pusu

2009-2010: Hesaplaşma

2008: Güz Sancısı

2008: Şeytanın Pabucu

2007: Beyaz Melek

2006: Hatırla Sevgili

2006: Çinliler Geliyor

2006: Fırtına

2005: Aşka Sürgün

2004: Tam Pansiyon

2004: Çalınan Ceset

2004: Ablam Böyle İstedi

2004: Hayalet - Yalçın

2004: Çemberimde Gül Oya

2004: Bir Aşk Hikayesi

2003: Hürrem Sultan

2003: Kurşun Yarası

2003: Şarkılar Seni Söyler

2003: Esir Şehrin İnsanları

2002: Pembe Patikler

1993: Ferhunde Hanımlar

1982: Dost Eller