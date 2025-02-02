Hüseyin Avni Danyal kimdir

Yardımcı rollerde harikalar yaratan Hüseyin Avni Danyal, performanslarıyla halkı kendine hayran bırakan önemli oyuncularımızdan biridir.
İlk yıllar ve eğitim hayatı
Hüseyin Avni Danyal, 12 Nisan 1962 tarihinde Trabzon’da doğdu. İlkokul eğitimini Trabzon İskenderpaşa İlkokulu’nda tamamladı.
Ailesinin Ankara’ya taşınmasının ardından, ortaokul ve lise öğrenimini başkentteki Aydınlıkevler Lisesi'nde sürdürdü. Bu yıllarda tiyatroya olan ilgisi de artmaya başladı.
1978-1979 yıllarında Ankara’da amatör tiyatro çalışmalarına katılan Danyal, bu dönemde Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yaptı.
1981 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro-Oyunculuk Bölümü’ne girmeyi başaran Danyal, burada 1985 yılında mezun oldu. Ardından profesyonel tiyatro yaşamına adım attı.
Tiyatroda alanındaki başarıları
Hüseyin Avni Danyal, tiyatro kariyerine Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görev alarak başladı. 1988-1994 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu’nda da sahne aldı ve pek çok önemli rol üstlendi.
1994 yılından itibaren Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalışmalarını sürdüren Danyal, ayrıca kendi yazdığı ve sahneye koyduğu "Çocuk ve Balık" adlı çocuk oyunuyla da dikkat çekti.
Sinema ve yelevizyon dünyasındaki yükselişi
Danyal, 1982 yılında TRT'nin "Dost Eller" adlı dizisinde rol alarak sinema dünyasına adım attı. Ardından birçok dizi ve filmde farklı karakterlerle izleyici karşısına çıktı.
2009 yılında vizyona giren "Güz Sancısı" filminde Kenan karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. En büyük çıkışını ise 2007-2010 yılları arasında yayınlanan ve büyük ilgi gören "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde Yalçın Bulut karakteriyle yaptı.
Ödülleri ve başarıları
Sanat dünyasındaki başarısı, 2001 yılında Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanarak taçlandı. 2012 yılında Antalya Televizyon Ödülleri’nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" dalında ödül aldı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tufan karakterini canlandırarak büyük bir beğeni topladı. Ayrıca 2014 yılında "Yağmur-Kıyamet Çiçeği" adlı sinema filminde önemli bir rol üstlendi.
Özel hayatı
Hüseyin Avni Danyal’ın, Deniz ve Elif adında iki kızı vardır. Altı kez evlenmiş olan sanatçı, son evliliğini 25 Temmuz 2011 tarihinde Özgen Kılıçarslan ile gerçekleştirmiştir.
Rol aldığı oyunlar
1982: Mavi Masal
1983: Fazilet Eczanesi
1985: Soytarılar Okulu
1986: Benimle Oynar Mısınız?
1987: Çılgın Dünya
1988: Kör Döğüşü
1989: Kadıncıklar
1989: Meşhedi İbat (O olmasa Bu Olsun)
1991: Hayvanat Bahçesi
1991: Kafkas Tebeşir Dairesi
1992: Fehim Paşa Konağı 1993
1994: Savaş Baba
1995: Azizname'95
1999: 16 Ocak Gecesi Kral Öldü
2001: Getto : Joshua Sobol
2008: Letafet : Soner Olgun
2011: Dumanaltı Aşklar
2013: Ya Başaramazsak
2014: Öteki (oyun)
2022: Kelepçe Kullanma Kılavuzu
Yönettiği oyunlar
1998: Çocuk ve Balık
2005: Asiye Nasıl Kurtulur
2006: Azizname
Filmografisi
Yakında: El Turco
Yakında: Bir Zamanlar İstanbul
2025: Başka Bir Sen
2024: Kötü Kan
2024: Paranoya
2024: Daha İyi Bir Yarın
2024: Taş Kağıt Makas
2023: Prens
2022: Barış Akarsu "Merhaba"
2021-2024: Yargı
2018-2021: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2018: Börü
2018: Elimi Bırakma
2018: Şahsiyet
2017-2018: Siyah İnci
2017: Vatanım Sensin
2016-2017: Cesur Yürek
2015-2016: Acı Aşk
2015: Kırık Kalpler Bankası
2015: Delibal
2014: Son Mektup
2014: Yağmur: Kıyamet Çiçeği
2014: Sağ Salim 2: Sil Baştan
2013: Eksik Sayfalar
2012-2015: Zengin Kız Fakir Oğlan
2012: Sağ Salim
2012: Karanlıklar Çiçeği
2011-2012: Öyle Bir Geçer Zaman ki
2011: Aşk Tesadüfleri Sever
2010-2011: Kızım Nerede?
2010: New York'ta Beş Minare
2007-2010: Kurtlar Vadisi Pusu
2009-2010: Hesaplaşma
2008: Güz Sancısı
2008: Şeytanın Pabucu
2007: Beyaz Melek
2006: Hatırla Sevgili
2006: Çinliler Geliyor
2006: Fırtına
2005: Aşka Sürgün
2004: Tam Pansiyon
2004: Çalınan Ceset
2004: Ablam Böyle İstedi
2004: Hayalet - Yalçın
2004: Çemberimde Gül Oya
2004: Bir Aşk Hikayesi
2003: Hürrem Sultan
2003: Kurşun Yarası
2003: Şarkılar Seni Söyler
2003: Esir Şehrin İnsanları
2002: Pembe Patikler
1993: Ferhunde Hanımlar
1982: Dost Eller
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