Taht oyunlarının kralı George R. R. Martin kimdir? George R. R. Martin, güncel edebi dünyanın bir kralı olarak tahtında oturuyor. Onun eserleri, popüler kültürün üst sıralarında yer alıyor ve okurlarını hayal gücünün sınırlarını zorlamaya teşvik ediyor.

George R. R. Martin, edebiyat dünyasının en ünlü isimlerinden biridir.

Yazdığı epik fantastik serisi ‘A Song of Ice and Fire’ (Buz ve Ateşin Şarkısı) ve bu seriden uyarlanan televizyon dizisi ‘Game of Thrones’ (Taht Oyunları) ile dünya çapında tanındı.



George R. R. Martin, sevenleri tarafından sadece bir yazar değil, aynı zamanda bir hikaye anlatıcısı, bir düş kurucusu ve oyunların ustası olarak görülüyor.

Gorge R. R. Martin’in yükselişi

George Raymond Richard Martin, 20 Eylül 1948'de New Jersey'de doğdu. Daha gençlik yıllarında, edebiyata olan ilgisi belirgindi. Çizgi romanlara her zaman hayranlık duydu ve çizgi roman koleksiyonerleri arasında yer aldı.

1970 yılında Northwestern Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nde lisans eğitimi aldı ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Üniversite eğitimini yarıda bırakarak, tam zamanlı olarak yazmaya odaklandı ve bu kararıyla kendi kaderini çizdi.

Çizgi romanlarla başlayan merakı onun, canavar hikayeleri yazmasına ve bilim kurgu dalına merak sarmasına sebebiyet verdi. 21 yaşındayken ‘Galaxy’ dergisinde askeri bilim kurgu konulu kısa öyküsü yayınlandı.

Kitap editörlüğü yapan Martin bir yandan da televizyon için kurgular oluşturmaya başladı. Güzel ve Çirkin (1988) ile Doorways (Uzaydan Gelen Kadın/ 1944) adlı filmlerin yapımcılığını üstlendi.

Martin, 1996’da Buz ve Ateşin Şarkısı adı altındaki roman serisinin ilk kitabı, Taht Oyunları, yayımlandığında ise adını net bir şekilde duyurdu. Taht Oyunları diziye uyarlanarak, HBO’da büyük bir başarı elde etti ve dünya çapında milyonlarca hayran kazandı.

Romanı, toplamda 15 ödül sahibi oldu ve birçok ödüle de aday gösterildi.

Eserleri

* Buz ve Ateşin Şarkısı - Taht Oyunları (1996)

* Taht Oyunları - Kralların Çarpışması (1999)

* Taht Oyunları - Kılıçların Fırtınası (2000)

* Taht Oyunları - Kargaların Ziyafeti (2005)

* Taht Oyunları - Ejderhaların Dansı (2011)

* Buz ve Ateşin Dünyası (2014)

* Yedi Krallık Şövalyesi (2015)

* Ateş ve Kan (2018)

* Taht Oyunları - Kış Rüzgârları (2020)

* Taht Oyunları - Bahar Rüyası (2020)

Filmleri

* Nightflyers (1987)

* Sharknado 3: Oh Hell No! (2015)

* Meow Wolf: Origin Story (2018)

Dizileri

* The Hitchhiker (1984)

* The Twilight Zone (1986)

* Beauty and The Beast (1987–1990)

* Doorways (1992)

* The Outer Limits (1995–2002)

* Game Of Thrones (2011–2019)

* Robot Chicken (2014)

* Z Nation (2015)

* Nightflyers (2018)

* House Of The Dragon (2022)

Video Oyunları

* Game Of The Thrones (2012)

* Elden Ring (2022)