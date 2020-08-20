Wahbi Khazri kimdir? Wahbi Khazri hangi takımda oynuyor?

Trabzonspor'un Saint Etienne'den kiralamak üzere transfer görüşmelerini başlattığı Tunuslu Wahbi Khazri kimdir? Wahbi Khazri hangi pozisyonda oynuyor? Wahbi Khazri'nin bonservis bedeli nedir?

Trabzonspor, 29 yaşındakş Tunuslu futbolcu Wahbi Khazri için transfer görüşmelerini başlattı. Peki, Wahbi Khazri kimdir?

WAHBİ KHAZRİ'NİN MEVKİSİ NEDİR?

Asıl mevkisi orta sahanın ortası olan 27 yaşındaki Khazri’nin sol kanat ve forvet arkası gibi çok yönlü bir oyuncu.

WAHBİ KHARZİ 2011-2012 SEZONUNA DAMGASINI VURMUŞTU

1990 doğumlu olan ve 182 boyunda olan Kharzi Fransız ekibi Bastia'da futbola başladı. Tunuslu orta saha oyuncusu 2008-2014 yılları arasında Bastia forması giydi. 2011-2012 yılında Basta Fransa 2. Lig'inde şampiyon olurken Kharzi attığı 10 golle sezona damga vuran isim oldu.

20 MAÇTA 5 GOL 6 ASİST

Yıldız futbolcu 2014 - 2015 yılında 2 milyon Euro karşılığında Bordeaux'a transfer oldu. Fransa Lig 1'de Bordeaux formasıyla yarım sezon geçiren Kharzi 20 maçta 5 gol ve 6 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

WAHBİ KHAZRİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Yarım sezonda gösterdiği harika performansın ardından Wahbi Kharzi 11.8 milyon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland'in yolunu tuttu. İngiliz ekibinde beklentilerin altında kalan Tunuslu yıldız bu sezon Fransa Lig 1'de Rennes formasıyla 24 maçta attığı 9 gol ve yaptığı 2 asistle tekrar eski günlerine döndü.

WAHBİ KHARZİ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Sunderland ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kharzi, şu anda Fransız takımı Saint Etienne'de oynuyor.

KİRALANACAK

Fransız ekibiyle pazarlıklar başladı. Wahbi Khazri'nin kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Saint-Etienne kapıyı 8 milyon euro'dan açtığı için satın alma opsiyonuyla kiralama formülü ilk planda.

TUNUS MİLLİ TAKIMINDA DA FORMA GİRİYOR

Tunus Milli Takım forması da giyen Kharzi çıktığı 37 maçta 12 kez fileleri havalandırdı.