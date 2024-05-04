Yeşilçam'ın neşeli ustası Vahi Öz kimdir

Vahi Öz, bol bol güldüren, enerjisiyle yürek ısıtan Yeşilçam oyuncusu olarak tanınıyor.
Canlandırdığı Horoz Nuri, Rüknettin, Kahveci Hurşit rolleriyle Türk sinemasının kalbinde yaşamaya devam ediyor.
Vahi Öz kimdir
3 Kasım 1911 yılında, İstanbul'da doğdu. Asıl adı Vahe Özanyan'dı ve bir doktorun oğluydu. Lise yıllarından beri sanata merakı olan Vahi Öz, Samsun Lisesi'ni yarıda bıraktı.
1928'de, Samsun Gençlik Mahfeli'nde sahneye ilk adımlarını attı. Halkevi piyesleriyle oyunculuğa başladıktan sonra, profesyonel oyuncu olarak İstanbul Şehir Tiyatrosu'na girdi.
Ankara Radyosu temsil kolunda 1938'den 1945'e kadar görev yaptı. Pazartesi günleri yayınlanan Kimgil Ailesi'nde 'Baba' rolünü seslendirdi ve tanınmaya başladı.
1946 yılında, Ses Tiyatrosu'na katılarak hem oyunculuk hem de yönetmenlik yapma fırsatı buldu. 1947'de, ilk filmi olan Bir Dağ Masalı'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Beş defa evlenen Vahi Öz'ün son eşi, kendisi gibi oyuncu olan Jale Öz'dü.
Tiyatro kurdu
Sinema kariyerinde yükselirken, tiyatro tutkusu da canlı kaldı. Adile Naşit ve Aziz Basmacı ile birlikte Naşit Tiyatrosu'nu kurarak sahne sanatlarındaki etkisini daha da genişletti.
1952 yılında çekilen Süt Kuzuları filminde yönetmen ve oyunculuk yaptı. Kan Kardeşler ve Hacı Baba filmlerinde yönetmen olarak görev aldı.
Yeşilçam'ın sanatçılarının plak modasına katıldı
Vahi Öz'ün en akılda kalan rollerinden biri, 1960 yılında Hulki Saner'in yönetmenliğini yaptığı Horoz Nuri karakteriydi. Filmde, Mualla Sürer ile birlikte rol aldı. İkilinin tatlı sert didişen rolleri beğeniyle izlendi.
Vahi Öz, Serengil Plak için Bedia parçasını yaptı. Şarkı, filmlerde Mualla Sürer'in canlandırdığı ve Vahi Öz'ün oynadığı karakter ile atışıp duran rolün adıydı.
45'lik plağın ön yüzünde Bedia parçası yer alırken, arka yüzünde Öztürk Serengil ile Vahi Öz'ün söylediği Bekarlıktan Kurtulduk parçası vardı.
Sadri Alışık ile birlikte tanındı
Öz'ün ününe ün katması, Sadri Alışık ile birlikte oynadığı filmler sayesinde oldu.
Turist Ömer serileri başı çekmek üzere, Efkarlı Sosyetede, Paydos, Komşunun Tavuğu filmlerinde Sadri Alışık'la rol aldı.
Vahi Öz'ün ölümü
Son canlandırdığı karakter, tiyatro oyunu olan Madam Roza'daki Bekar Biti'ydi.
Prostat kanseriyle uzun bir zaman mücadele etti fakat 12 Şubat 1969'da kansere yenik düştü. Cenazesi, İstanbul'daki Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.
Eşi Jale Öz, usta sanatçının kol düğmelerini ve tiyatroda kullandığı makyaj malzemelerini Nejat Uygur'a hediye etti.
Filmografi
1947: Gençlik Günahı
1947: Bir Dağ Masalı
1947: Hülya
1948: Kanlı Taşlar
1950: İstanbul Geceleri
1950: Parmaksız Salih
1952: Deli
1952: Efelerin Efesi
1952: Kan Kardeşler
1952: Süt Kuzuları
1952: Şaban Çingeneler Arasında
1952: Yıldırım Beyazıt Ve Timurlenk
1953: Köprüaltı Çocukları
1954: Ahretten Gelen Adam
1955: Kadının Fendi
1955: Meçhul Kadın
1955: Basmacı Güzeli
1956: Kadifeden Kesesi
1956: Katibim
1958: İhtiras Rüzgarları
1959: Tütün Zamanı
1960: Felaket Kadını
1960: Cumbadan Rumbaya
1961: Bir Demet Yasemen
1961: Kara Dut
1961: Tatlı Günah
1961: Ayrı Dünya
1961: Hazreti Ömer'in Adaleti
1961: Şafakta Buluşalım
1961: Sahte Prens
1961: Toto Ali Milyoner
1962: Ne Şeker Şey
1962: Gönül Avcısı
1962: Aşk Güzeldir
1962: Gol Kralı Cafer
1963: Badem Şekeri
1963: Ayşecik Canımın İçi
1963: Bahçevan
1963: Bazıları Dayak Sever
1963: Çapkın Kız
1963: Liman Yosması
1963: Sayın Bayan
1963: Barut Fıçısı
1963: Bulunmaz Uşak
1963: Şaşkın Baba
1963: Şıpsevdi
1963: Tatlı Sert
1963: Yaralı Aslan
1963: Bir Öpücük Ver Bana
1964: Kadın Berberi
1964: Anasının Kuzusu
1964: Bomba Gibi Kız
1964: Kader Kapıyı Çaldı
1964: Fıstık Gibi Maşallah
1964: Bana Derler Külhanlı
1964: Kimse Fatma Gibi Öpemez
1964: Keşanlı Ali Destanı
1964: Öpüşmek Yasak
1964: Ayşecik Çıtı Pıtı Kız
1964: Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi
1964: Turist Ömer
1964: Ayşecik Cimcime Hanım
1964: Filinta Kadri
1964: Fabrikanın Gülü
1965: Tamirci Parçası
1965: Şakayla Karışık
1965: Şepkemin Altındayım
1965: Kart Horoz
1965: Babamız Evleniyor
1965: Cici Kızlar
1965: Helal Adanalı Celal
1965: Sevdalı Kabadayı
1965: Sevişmek Yasak
1965: Sevgili Öğretmenim
1965: Nazar Değmez İnşallah
1965: Komşunun Tavuğu
1966: Çalıkuşu
1967: Çifte Tabancalı Damat
1967: Trafik Belma
1967: Ringo Kazım
1967: Nemli Gözler
1967: Bekar Odası
1968: Benimle Evlenir Misin
1968: Vuruldum Bu Kıza
1968: Kara Sevda
1968: Kanlı Nigar
1968: Bir Damat Aranıyor
1968: Efkârlı Sosyetede