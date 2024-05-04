Yeşilçam'ın neşeli ustası Vahi Öz kimdir Hem sahnelerde hem de kameraların önünde insanları gülümseten, kahkahalar kralı ve komedi ustası Vahi Öz'ün hayatı...

Vahi Öz, bol bol güldüren, enerjisiyle yürek ısıtan Yeşilçam oyuncusu olarak tanınıyor.

Canlandırdığı Horoz Nuri, Rüknettin, Kahveci Hurşit rolleriyle Türk sinemasının kalbinde yaşamaya devam ediyor.

Vahi Öz kimdir

3 Kasım 1911 yılında, İstanbul'da doğdu. Asıl adı Vahe Özanyan'dı ve bir doktorun oğluydu. Lise yıllarından beri sanata merakı olan Vahi Öz, Samsun Lisesi'ni yarıda bıraktı.

1928'de, Samsun Gençlik Mahfeli'nde sahneye ilk adımlarını attı. Halkevi piyesleriyle oyunculuğa başladıktan sonra, profesyonel oyuncu olarak İstanbul Şehir Tiyatrosu'na girdi.

Ankara Radyosu temsil kolunda 1938'den 1945'e kadar görev yaptı. Pazartesi günleri yayınlanan Kimgil Ailesi'nde 'Baba' rolünü seslendirdi ve tanınmaya başladı.

1946 yılında, Ses Tiyatrosu'na katılarak hem oyunculuk hem de yönetmenlik yapma fırsatı buldu. 1947'de, ilk filmi olan Bir Dağ Masalı'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Beş defa evlenen Vahi Öz'ün son eşi, kendisi gibi oyuncu olan Jale Öz'dü.

Tiyatro kurdu

Sinema kariyerinde yükselirken, tiyatro tutkusu da canlı kaldı. Adile Naşit ve Aziz Basmacı ile birlikte Naşit Tiyatrosu'nu kurarak sahne sanatlarındaki etkisini daha da genişletti.

1952 yılında çekilen Süt Kuzuları filminde yönetmen ve oyunculuk yaptı. Kan Kardeşler ve Hacı Baba filmlerinde yönetmen olarak görev aldı.

Yeşilçam'ın sanatçılarının plak modasına katıldı

Vahi Öz'ün en akılda kalan rollerinden biri, 1960 yılında Hulki Saner'in yönetmenliğini yaptığı Horoz Nuri karakteriydi. Filmde, Mualla Sürer ile birlikte rol aldı. İkilinin tatlı sert didişen rolleri beğeniyle izlendi.

Vahi Öz, Serengil Plak için Bedia parçasını yaptı. Şarkı, filmlerde Mualla Sürer'in canlandırdığı ve Vahi Öz'ün oynadığı karakter ile atışıp duran rolün adıydı.

45'lik plağın ön yüzünde Bedia parçası yer alırken, arka yüzünde Öztürk Serengil ile Vahi Öz'ün söylediği Bekarlıktan Kurtulduk parçası vardı.

Sadri Alışık ile birlikte tanındı

Öz'ün ününe ün katması, Sadri Alışık ile birlikte oynadığı filmler sayesinde oldu.

Turist Ömer serileri başı çekmek üzere, Efkarlı Sosyetede, Paydos, Komşunun Tavuğu filmlerinde Sadri Alışık'la rol aldı.

Vahi Öz'ün ölümü

Son canlandırdığı karakter, tiyatro oyunu olan Madam Roza'daki Bekar Biti'ydi.

Prostat kanseriyle uzun bir zaman mücadele etti fakat 12 Şubat 1969'da kansere yenik düştü. Cenazesi, İstanbul'daki Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Eşi Jale Öz, usta sanatçının kol düğmelerini ve tiyatroda kullandığı makyaj malzemelerini Nejat Uygur'a hediye etti.

Filmografi

1947: Gençlik Günahı

1947: Bir Dağ Masalı

1947: Hülya

1948: Kanlı Taşlar

1950: İstanbul Geceleri

1950: Parmaksız Salih

1952: Deli

1952: Efelerin Efesi

1952: Kan Kardeşler

1952: Süt Kuzuları

1952: Şaban Çingeneler Arasında

1952: Yıldırım Beyazıt Ve Timurlenk

1953: Köprüaltı Çocukları

1954: Ahretten Gelen Adam

1955: Kadının Fendi

1955: Meçhul Kadın

1955: Basmacı Güzeli

1956: Kadifeden Kesesi

1956: Katibim

1958: İhtiras Rüzgarları

1959: Tütün Zamanı

1960: Felaket Kadını

1960: Cumbadan Rumbaya

1961: Bir Demet Yasemen

1961: Kara Dut

1961: Tatlı Günah

1961: Ayrı Dünya

1961: Hazreti Ömer'in Adaleti

1961: Şafakta Buluşalım

1961: Sahte Prens

1961: Toto Ali Milyoner

1962: Ne Şeker Şey

1962: Gönül Avcısı

1962: Aşk Güzeldir

1962: Gol Kralı Cafer

1963: Badem Şekeri

1963: Ayşecik Canımın İçi

1963: Bahçevan

1963: Bazıları Dayak Sever

1963: Çapkın Kız

1963: Liman Yosması

1963: Sayın Bayan

1963: Barut Fıçısı

1963: Bulunmaz Uşak

1963: Şaşkın Baba

1963: Şıpsevdi

1963: Tatlı Sert

1963: Yaralı Aslan

1963: Bir Öpücük Ver Bana

1964: Kadın Berberi

1964: Anasının Kuzusu

1964: Bomba Gibi Kız

1964: Kader Kapıyı Çaldı

1964: Fıstık Gibi Maşallah

1964: Bana Derler Külhanlı

1964: Kimse Fatma Gibi Öpemez

1964: Keşanlı Ali Destanı

1964: Öpüşmek Yasak

1964: Ayşecik Çıtı Pıtı Kız

1964: Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi

1964: Turist Ömer

1964: Ayşecik Cimcime Hanım

1964: Filinta Kadri

1964: Fabrikanın Gülü

1965: Tamirci Parçası

1965: Şakayla Karışık

1965: Şepkemin Altındayım

1965: Kart Horoz

1965: Babamız Evleniyor

1965: Cici Kızlar

1965: Helal Adanalı Celal

1965: Sevdalı Kabadayı

1965: Sevişmek Yasak

1965: Sevgili Öğretmenim

1965: Nazar Değmez İnşallah

1965: Komşunun Tavuğu

1966: Çalıkuşu

1967: Çifte Tabancalı Damat

1967: Trafik Belma

1967: Ringo Kazım

1967: Nemli Gözler

1967: Bekar Odası

1968: Benimle Evlenir Misin

1968: Vuruldum Bu Kıza

1968: Kara Sevda

1968: Kanlı Nigar

1968: Bir Damat Aranıyor

1968: Efkârlı Sosyetede