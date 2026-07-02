Bloomberg yazdı: Erdoğan, NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu Avrupa'ya gösteriyor

Dünyanın gözü Ankara'ya çevriliyor.

7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine sayılı günler kaldı.

Söz konusu zirve uzmanlar tarafından tarihi olarak nitelendirilirken Türkiye'nin rolüne ayrıca parantez açılıyor.

Dünya basınının önemli kuruluşlarından Bloomberg'den bu konuda dikkat çeken bir analiz geldi.

LİDERLER TÜRKİYE'NİN SAVUNMA GÜCÜNE SAHİP OLACAK

Önümüzdeki hafta NATO liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’daki devasa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne doğru yola çıktıklarında, askeri konvoyları başkentin sergi merkezinin önüne park edilmiş modern askeri mühimmatların yanından geçecek.

Habere göre fuar alanının içinde sergilenen yüksek teknoloji ürünü akıllı mühimmatlar ve gelişmiş elektronik harp sistemleri, Türkiye’nin hızla büyüyen 10 milyar dolarlık askeri ihracat endüstrisinin küresel gücünü gözler önüne serecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 2 YIL ÖNCESİNE GÖRE ÇOK FARKLI BİR KONUMDA

Transatlantik ilişkilerin ciddi şekilde yıprandığı bu dönemde Avrupa, Türkiye’nin askeri ve endüstriyel kapasitesinin kendileri için ne kadar hayati olduğunu yeniden keşfediyor.

İki yıl önce İsveç’in ittifaka katılımına karşı çıktığı için NATO içinde sert eleştirilerin hedefi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün güçlü liderlik profili sayesinde çok farklı bir konumda bulunuyor.

TRUMP'IN SAYGISINI KAZANAN TEK EV SAHİBİ LİDER

Hazırlık süreçlerine yakın olan diplomatlardan edinilen bilgilere göre, Avrupa liderlerinin birçoğu ABD Başkanı Donald Trump ile ciddi siyasi gerilimler yaşarıyor.

Ancak Erdoğan, Trump’ın doğrudan saygısını kazanabilen tek ev sahibi olarak biliniyor.

ZİRVEYİ RAYINDA TUTABİLECEK KİLİT AKTÖR

Analize göre Türkiye, mevcut durumda NATO’nun geleceğini ve zirvenin gidişatını rayında tutabilecek en kritik aktör olarak öne çıkıyor.

Üstelik Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşı ve Trump’ın savunma bütçelerini artırma baskısı altındaki Avrupa için artık en büyük askeri donanım sağlayıcılarından birine dönüştüğü vurgulanıyor.

TÜRKİYE, ABD'NİN BOŞLUĞUNU DOLDURMAYA HAZIRLANIYOR

Trump yönetiminin geçtiğimiz haftalarda NATO ortaklarına sunduğu askeri planlar, ABD'nin Avrupa'daki kesintilerinin çok daha derinleşeceğini gösterirken büyük bir çekilmenin ayak sesleri.

Haberde Türkiye'nin, oluşan bu devasa güvenlik boşluğunu doldurabilecek en önemli güç olarak kendini konumlandırdığına dikkat çekiliyor.

GÜVENLİK LİDERLİĞİNE SOYUNULDU

Ankara'nın, NATO ve AB üyesi olan ve Ukrayna ile sınırı bulunan Romanya’ya tarihinin ilk askeri savaş gemisi ihracatını gerçekleştirerek bölgesel güvenlik paktlarında liderliğe soyunduğu da haberin dikkat çeken noktalarından biri oldu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, Türk İHA'larına ve NATO standardındaki 155 mm'lik top mermilerine olan küresel talebi zirveye çıkardığı belirtildi.