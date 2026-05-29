Blue Origin firmasına ait roket, motor testi sırasında patladı

ABD’de korkutan bir kaza yaşandı.

Jeff Bezos’un sahibi olduğu ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin’e ait New Glenn roketi, motor testi yapılmak üzere ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’na getirildi.

ŞİDDETLİ PATLAMA MEYDANA GELDİ

Rampada gerçekleştirilen test esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlama sırasında gökyüzü anlık olarak kırmızıya döndü, etrafı alevler sardı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

CAN KAYBI AÇIKLANMADI

ABD’li kaynaklar tarafından patlamada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Oluşan güçlü patlama sebebiyle çevredeki yerleşim bölgelerinde kısa süreli panik yaşandı.

"BİZİM İÇİN ZOR BİR GÜN"

Şirketin kurucusu Jeff Bezos, yaşanan kaza ile ilgili yaptığı açıklamada tüm personelin güvende olduğunu belirterek, "Patlamanın kesin nedenini bilmek için çok erken ancak şimdiden üzerinde çalışıyoruz. Bizim için zor bir gün. Ne gerekiyorsa yapıp uçuşlara geri döneceğiz. Buna değer" ifadelerini kullandı.

"YAŞANAN KAZADAN ÖTÜRÜ ÜZGÜNÜM"

Blue Origin’in rakibi SpaceX’in CEO'su Elon Musk da bir geçmiş olsun mesajı yayınlayarak, "Yaşanan kazadan ötürü üzgünüm. Umarım en kısa sürede telafi edersiniz" dedi.