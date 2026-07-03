BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi

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ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nin önünde korku dolu anlar yaşandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 18.30 sıralarında yerleşke önüne gelen bir erkek, Tibet bayrağı ve protesto içerikli bildiriler bıraktıktan sonra kendini ateşe verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan 52 yaşındaki şahıs, hızla olaya müdahale eden sağlık ekiplerince Bellevue Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, protestocunun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

"ÇİN, TİBET'TEN ÇIK"

Olay yerinde bulunan bildirilerin üzerinde "Çin, Tibet'ten çık" yazdığı belirtildi.

Kendini ateşe vererek hayatını kaybeden kişinin, bağımsızlık savunucusu Tibetli aktivist Lobga Rangzen olduğu öne sürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ancak bu iddia resmi makamlarca henüz doğrulanmadı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

TİBET'İN STATÜSÜ TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Çin, 1950 yılında Tibet'e askeri müdahalede bulunmuş, 1951'de imzalanan 17 maddelik anlaşmanın ardından Pekin yönetimi, bölge üzerindeki kontrolünü tesis etmişti.

Tibet tarafı ise söz konusu anlaşmanın baskı altında imzalatıldığını savunmuştu.

1959'da Çin yönetimine karşı başlatılan Tibet ayaklanmasının sert bir şekilde bastırılmasının ardından ruhani lider Dalai Lama, Hindistan'a sığınmış ve burada Tibet sürgün yönetimi kurulmuştu.

Çin ise o tarihten bu yana Tibet üzerindeki kontrolünü sürdürmüştü.

Tibet'in statüsü, uluslararası alanda tartışmalara konu olmuştu.