BM raporu: İsrail, Filistinli çocukları kasten hedef alıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail’in Filistinli çocuklara yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ve bunun uluslararası hukuk kapsamında ağır suçlar oluşturduğunu açıkladı.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 62. Oturumu kapsamında yayımlanan yeni raporda, İsrail yetkilileri ve güvenlik güçlerinin, Gazze’de Filistinli çocukları kasıtlı olarak hedef aldığı, Batı Şeria’da ise savaş suçu niteliğinde ihlallerin devam ettiği ifade edildi.

“SOYKIRIM VE SAVAŞ SUÇLARI İŞLENİYOR”

Raporda, İsrail’in Gazze Şeridi’nde soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işlediği; Batı Şeria’da ise savaş suçlarının sürdüğü değerlendirmesi yer aldı.

Komisyonun daha önce de İsrail’in Gazze’de soykırım işlediği sonucuna vardığı hatırlatılırken saldırıların, sistematik ve geniş ölçekli yapısının devam ettiği belirtildi.

ÇOCUKLAR ÜZERİNDE EŞİ GÖRÜLMEMİŞ YIKIM

Raporda, Filistinli çocukların ağır bombardımanlar, yaralanmalar, travmalar, yerinden edilmeler, açlık ve sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle büyük bir insani krizle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Çocukların yaşamları boyunca sürecek fiziksel ve psikolojik etkiler altında kaldığı, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin ciddi şekilde engellendiği ifade edildi.

“KASITLI HEDEF ALMA SOYKIRIM NİYETİNİ GÖSTERİYOR”

Raporda, çocukların doğrudan hedef alınmasının, İsrail yetkililerinin Gazze’de Filistinlileri kısmen veya tamamen yok etme niyetini ortaya koyan temel unsurlardan biri olduğu belirtildi.

Komisyon, bu durumun uluslararası hukuk çerçevesinde soykırım suçunun göstergeleri arasında yer aldığını kaydetti.

TUTUKLAMA, İŞKENCE VE CİNSEL ŞİDDET İDDİALARI

BM raporunda ayrıca Filistinli çocukların, İsrail hapishanelerinde ve gözaltı merkezlerinde tutulduğu, kötü muameleye ve işkenceye maruz bırakıldığı iddia edildi.

Bazı çocukların nerede tutulduklarına ilişkin bilgi verilmediği, bunun da uluslararası hukuk ihlali oluşturduğu ifade edildi. Raporda, güvenlik güçlerinin çocuklara yönelik cinsel şiddet uyguladığına dair bulgulara da yer verildi.

AÇLIK VE SAĞLIK SİSTEMİNİN ÇÖKÜŞÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Raporda, İsrail’in Gazze’de uyguladığı abluka ve kuşatma politikalarının açlığa yol açtığı, bunun da çocuk ölümlerine neden olduğu belirtildi.

Aşılama oranlarının düşmesi, gıda yetersizliği ve sağlık altyapısının çökmesi nedeniyle hastalık risklerinin arttığı kaydedildi. Ayrıca eğitim ve bakım kurumlarının tahrip edilmesinin çocukların gelişimini ciddi şekilde olumsuz etkilediği vurgulandı.

“YENİDOĞANLAR VE GELECEK NESİLLER ETKİLENİYOR”

Raporda, doğum merkezlerinin hedef alınmasının düşük oranlarını artırdığı, doğum kusurlarına ve yeni doğanlarda kalıcı sağlık sorunlarına yol açtığı ifade edildi.

Bu durumun yalnızca mevcut çocukları değil, Filistin toplumunun gelecekteki nüfus yapısını da olumsuz etkilediği belirtildi.

“ULUSLARARASI TOPLUM SORUMLULUK ALMALI”

Komisyon, İsrail’e yönelik ihlallerin durdurulması çağrısında bulunurken, uluslararası topluma da hukuki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı.

Raporda, işgalin sona erdirilmesi ve sorumluların hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

“ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKKI SİSTEMATİK OLARAK İHLAL EDİLİYOR”

Komisyon Başkanı Srinivasan Muralidhar, mevcut kanıtların Filistinli çocukların İsrail güvenlik güçleri tarafından kasıtlı olarak hedef alındığını gösterdiğini belirtti.

Muralidhar, ateşkes süreçlerine rağmen çocukların öldürülmeye ve yaralanmaya devam ettiğini, bunun da uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Ayrıca Filistinli çocukların sağlık, eğitim ve gelişim alanlarında uğradığı yıkımın geri döndürülemez boyutlara ulaştığını söyledi.