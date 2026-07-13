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Bodrum'da deniz kirliliğine soruşturma.

Bodrum ilçesi İçmeler mevkiinde dün denize girenler, su yüzeyinde oluşan köpüklenme ve sintine atıkları nedeniyle denizin renginin değiştiğini fark etti.

Denizden çıkan kişiler, olayla ilgili ihbarda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

DENETİMLER YAPILDI

Soruşturma kapsamında, açıkta demirli teknelerin sintinelerini mevzuata uygun şekilde boşaltıp boşaltmadıkları araştırılırken, yarımada genelindeki tüm tekneler ile kooperatifler de denetime alındı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, 'Evrakta sahtecilik', 'Dolandırıcılık' ve 'Çevrenin kasten kirletilmesi' suçları kapsamında sürdürüldüğü bildirildi.