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Bodrum'da sağanak etkisini gösterdi

Bodrum'da önce fırtına daha sonra da sağanak etkisini gösterince, yer yer su baskınları yaşandı.

İHA | 25.11.2019 - 17:28..
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Gece başlayan fırtına yerini sağanak yağmura bırakınca, Bodrum sokakları göle döndü. Birçok bölgede su taşkınları meydana geldi. Bazı iş yerlerini ve evleri su bastı.

Bodrum'da sağanak etkisini gösterdi

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YOLCULAR BAŞKA HAVALİMANLARINA YÖNLENDİRİLDİ

Turgutreis-Bodrum karayolu, kısa süreli trafiğe kapatıldı. Bodrum-Kos, Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi.

Milas-Bodrum havalimanına iniş yapmak isteyen yolcu uçakları, piste iniş yapamayarak başka havalimanlarına yönlendirildi. Dere Sokak tamamen sulara gömüldü.

Bodrum'da sağanak etkisini gösterdi

1 METRELİK SUYA GİRDİ

Atatürk Bulvarı, Gümbet Kavşağı, Konacık Kavşağı sular altında kalınca trafik polisleri yolu kısmi olarak trafiğe kapatıp, kontrollü geçiş sağladı. Bodrum Belediye ekipleri ise tıkanan mazgalları temizlemek için 1 metrelik suya girdi.

Bodrum'da sağanak etkisini gösterdi

YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Karayolları ekipleri, emniyet güçleri, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ve belediye ekipleri tıkanan yolları açmak için seferber oldu. Sağanak yağmur nedeniyle maddi hasarlı trafik kazalarının da yaşandığı Bodrum'da, yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Bazı vatandaşlar yolda kaldıklarını belirterek, “Bir anda yağmur bastırdı, biz de dükkanlara sığındık. Yollar tamamen sularla doldu.” ifadelerini kullandı.

Bodrum'da sağanak etkisini gösterdi

Bodrum'da sağanak etkisini gösterdi

Bodrum'da sağanak etkisini gösterdi

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