Boğaziçi Üniversitesi'nde Aşure Günü: Nafi Baba anıldı

Boğaziçi Üniversitesi, yine eğitim gündeminin dışında bir tartışma ile gündeme geldi.

Üniversite'yi sürekli olarak tartışmaların içine çekenler bu sefer de Aşure Günü etkinliğinden rahatsız oldu.

AŞURE GÜNÜ

Boğaziçi Üniversitesi tarafından kampüste Aşure Günü programı düzenlendi.

Boğaziçi’nin öğrencileri, akademisyenleri ve mezunlarının katılımıyla düzenlenen program sosyal medyada ise tartışma konusu oldu.

"GELENEKSEL" TEPKİLERİ

Bazı Boğaziçi mezunları, Üniversite’nin sosyal medya hesabından etkinlikle ilgili yapılan paylaşımda yer alan “Boğaziçi Üniversitesi’nin tarihi hafızasında önemli bir yere sahip olan Aşure Günü programı” ifadesini, Boğaziçi Üniversitesi’nde geleneksel bir aşure günü programı yapıldığı iddia edildiğini sanarak tepki gösterdi.

Ancak Üniversite’nin paylaşımda kastedilen “geleneksel bir Aşure Günü programı” değil, düzenlenen etkinliğin üniversitenin tarihi açısından taşıdığı anlamdı.

NAFİ BABA TEKKESİ

Boğaziçi Üniversitesi, Nafi Baba Bektaşi Tekkesi’nin bulunduğu yerde kuruldu. Kampüste de halen tekke haziresi bulunuyor.

"ŞEHİTLER TEKKESİ"

İstanbul’un fethinin ilk şehitlerinin de orada yattığının kabul edilmesi nedeniyle tekkeye “Şehitler Tekkesi” de deniyor.

"ŞÜHEDA KUYUSU"

Nafi Baba Bektaşi Tekkesi haziresinde, İstanbul’un fethinin ilk şehitlerinin defnedildiği Ni’me’l Ceyş kabristanı olan “Şüheda Kuyusu" bulunuyor.

TORUNU ETKİNLİKTEYDİ

Araziyi Robert Kolej döneminde Üniversite’ye de Nafi Baba bağışladı.

Etkinlikte kazan kaynatırken fotoğrafı yayınlanan isimlerden biri de Boğaziçi Üniversitesi hocalarından Mehmet Nafi Artemel de Nafi Baba’nın ailesinden gelen bir isim.

İFTARI PROTESTO ETMİŞLERDİ

Kampüste 2 yıl önce Boğaziçi Üniversiteliler Derneği tarafından düzenlenen iftar programı da marjinal bir grup tarafından protesto edilmek istenmişti.

Ancak iftara katılan Boğaziçililerin programda yapılan konuşmalara yaptıkları yoğun alkış sonucunda protesto girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.