42 yıldır boş duran adayı aldı, yeniden inşa etti: Dönüşümü herkesi şaşırttı

Herkes şehirde ev sahibi olmanın yollarını ararken, Finlandiyalı bir vatandaş bambaşka bir karar verdi.

Fin Claus isimli adam, 42 yıldır kimsenin yaşamadığı 1,5 hektarlık küçük bir adayı satın aldı.

Çoğu kişinin harabe olarak gördüğü bu yeri, ailesi için sıcak bir yuvaya dönüştürmeye karar verdi.

Adada bulunan 100 yılı aşkın geçmişe sahip ahşap evin çatısı çökmüş, kütüklerinin büyük bölümü çürümüş ve yapı tamamen ormanın içinde kaybolmuş durumdaydı. Klaus ise evi yıkmak yerine, sağlam kalan bölümleri koruyarak geleneksel Fin yöntemleriyle yeniden inşa etti.

7 ağaçla zemin yaptı

Projenin en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise kullanılan malzemeler oldu. Klaus, adadaki yalnızca yedi ağacı keserek yaklaşık 70 metrekarelik ahşap zemin hazırladı.

Evin çatısını ise bir müşterinin kullanmadığı malzemeleri değerlendirerek yaklaşık 400 avroya tamamladı. Pencereler, mobilyalar ve birçok yapı malzemesi de ikinci el olarak temin edildi.

Elektrik ve su yok

Klaus ve ailesinin yaşadığı ev, ulusal elektrik şebekesine bağlı değil.

Yaz aylarında enerji ihtiyacı güneş panelleriyle karşılanırken, kışın 3 ton ağırlığındaki büyük bir odun sobası evi iki güne kadar sıcak tutabiliyor. İçme suyu doğal kaynaklardan taşınıyor, temizlikte ise göl suyu kullanılıyor.

Çift ayrıca kendi kuyularını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Üretime başladılar

Aile, adada meyve çalıları ve yenilebilir bitkiler yetiştiriyor, arıcılık yapıyor ve çavdar ekmeğini kendi fırınlarında pişiriyor.

Gıdalarını saklamak için ise toprağın altına inşa ettikleri doğal bir mahzen kullanıyor. Böylece modern altyapıya ihtiyaç duymadan, büyük ölçüde kendi ürettikleriyle yaşamlarını sürdürüyorlar.

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