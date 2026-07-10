İspanya - Belçika maçına saatler kaldı: İşte kanalı ve muhtemel 11’ler

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Dünya Kupası'nda çeyrek final turu heyecanı devam ediyor.

Turnuvanın şampiyonluk yolundaki iki dev ismi İspanya ve Belçika, yarı final biletini alabilmek adına çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.

İki ekip de bugün Los Angeles'ta oynanacak maçta hata yapmak istemiyor.

Peki, İspanya - Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Muhtemel 11’ler.

İspanya - Belçika maçı hangi kanalda?

İspanya - Belçika karşılaşması, 10 Temmuz 2026 Cuma günü (bugün) oynanacak. Mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Futbolseverler, bu dev randevuyu TRT1 ekranlarından canlı ve şifresiz takip edebilecek.

Muhtemel 11’ler

İspanya: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Olmo, Yamal, Oyarzabal, Baena.

Belçika: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Vanaken, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere