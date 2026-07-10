Burhanettin Duran: Ayasofya millet iradesinin tecellisi

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten itibaren de cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934'te alınan karar üzerine 86 yıl müze olarak hizmet verdi.

Danıştay 10. Dairesinin, camiden müzeye dönüştürüldüğü 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etmesiyle Ayasofya'da yeniden ibadet etmenin yolu açılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kararnameyi aynı gün imzaladı.

Geçen 6 yılın ardından İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da bir paylaşım geldi.

86 yıllık özlemin sona erdiğini paylaşımında vurgulayan Duran, şöyle dedi;

"AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ'NİN İBADETE AÇILIŞININ YIL DÖNÜMÜ"

"Bugün, 86 yıllık özlemi sona erdiren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılışına ilişkin tarihî kararın 6. yıl dönümü.

"MİLLET İRADESİNİN TECELLİSİ"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu irade ile yeniden ezanla buluşan Ayasofya; tarihle yeniden kurulan güçlü bağın, medeniyet şuurunun ve millet iradesinin tecellisi oldu.

"YÜKSELEN EZANLAR, SEMALARIMIZDA İLELEBET YANKILANACAK"

Ayasofya’dan yükselen ezanlar, inşallah ilelebet semalarımızda yankılanmaya devam edecektir."