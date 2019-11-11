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Bolivya Devlet Başkanı istifa etti

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ordunun istifasını istemesi üzerine ülkede barışın sağlanması için başkanlık görevini bıraktığını açıkladı.

AA | 11.11.2019 - 00:42..
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20 Ekim’de yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Evo Morales’in usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle halk sokaklara dökülerek protestolara başlamıştı.

YENİ SEÇİM KARARI YETERLİ OLMAMIŞTI

Bolivya Başkanı, bir türlü yatışmayan hükümet karşıtı protestolar nedeniyle yeni seçim kararı aldığını açıklamıştı. Ancak Morales'in istifası istenmişti. Morales ise istifa çağrılarına karşı, "İstifa çağrısı yapanlar darbecilerdir" diyerek halkın sokaklara çıkması çağrısı yapmış ve halktan destek beklemişti.

ORDU İSTİFASINI İSTEDİ

Ordunun, Evo Morales'in istifasını istemesi üzerine Morales, ülkede barışın sağlanması için başkanlık görevini bıraktığını duyurdu.

Bolivya Devlet Başkanı istifa etti

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