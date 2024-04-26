Emekliler bu ilçelere akın ediyor! İşte, Türkiye’nin yaşanması en ucuz ilçeleri… Çoğu emekli hem geçim imkanları hem de doğayla iç içe olabilmek için daha sakin ilçeleri tercih eder. Bu noktada yaşamın daha ucuz olduğu ilçeler araştırılır. İşte, yaşayanın ömrünü uzattığı gidenin dönmek istemediği yaşamın en ucuz olduğu o ilçeler…

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Çalışma hayatını sonlandırarak emekli olan birçok vatandaş büyükşehirlerin karmaşasından uzak, tertemiz havaya sahip olan yerlerde yaşamayı tercih eder.

Hem sağlıkları açısından hem de maddi açıdan yaşanması daha mantıklı olan bu yerler arasında bulunan ve gidenin adeta dönmek istemediği belli başlı yerler vardır.

Özellikle tercih edilen yerler ise deniz kıyılarında olan ilçeler olur. Gerek havasıyla gerek sosyal yaşam alanlarıyla emekliler için adeta cennet olan bu ilçeler maddi açıdan da daha rahat geçinme imkanı sunar.

İşte, yaşanması en ucuz olan o ilçeler…

1-Burhaniye

2-Bandırma

3-Susurluk

4-Torbalı

5-Ödemiş

6-Bergama

7-Nazilli

8-Söke