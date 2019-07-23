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Bolu’da 78 parça tarihi eser ele geçirildi

D-100 karayolu üzerinde şüpheli bir otomobile yapılan operasyonda tarihi eser kaçakçısı yakalandı.

İHA | 23.07.2019 - 11:42..
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Bolu’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine D-100 karayolu üzerinde şüpheli bir otomobili durdurdu.

Durdurulan otomobilde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 78 parça obje ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü Z.Y. (36), emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ele geçirilen 78 parça obje ise gerekli incelemelerin yapılması için Bolu Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Bolu’da 78 parça tarihi eser ele geçirildi

Bolu’da 78 parça tarihi eser ele geçirildi

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