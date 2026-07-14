Bolu'da düğünde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan baba ile oğlu yaralandı
Bolu'da iki grup arasında düğün salonunda çıkan kavgayı ayırmak isteyen baba ve oğlu yaralandı.
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Bolu merkez Borazanlar Mahallesi'nde D-100 kara yolu üzerinde bulunan düğün salonunda iki grup arasında başlayan tartışma büyüyerek salon dışına taştı.
Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı ayırmaya çalışan baba ve oğul oldukları öğrenilen D.Ç. ile İ.Ç., hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İki grup, çevrede bulunanların araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Yaralanan baba ve oğlu sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)