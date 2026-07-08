Bolu'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 15 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsü bariyere ve dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı. Kazada 15 kişi yaralandı.
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi İstanbul istikametinde seyreden F.A. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
15 YARALI
Aralarında sürücünün de olduğu 5'i ağır 15 kişi kazada yaralandı.
Yaralılar sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)