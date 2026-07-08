Edis'in hayali gerçek oldu! Ricky Martin'le aynı sahnede olacak

Şarkıları ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Edis, yoğun bir konser programına devam ediyor.

AYNI SAHNEDE OLACAK

11 Temmuz'da İstanbul'da vereceği konserde dünyaca ünlü yıldız Ricky Martin ile aynı sahnede olacak.

Edis, dünya yıldızından önce sahneye çıkıp binlerce müzikseverle buluşacak.

RİCKY'DEN SONRA

Popçu Edis’in ilk izlediği büyük konser hayranı olduğu Ricky Martin’in 1998 yılında İstanbul’da verdiği konserdi. Bir röportajında samimi açıklamalarda bulunan Edis, bu konserden sonra sahneye çıkmaya karar verdiğini dile getirmiş ve hayalinin Ricky Martin'le aynı sahnede olmak olduğunu açıklamıştı.