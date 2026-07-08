Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ankara'da sabah koşusunda
NATO zirvesi için Türkiye'de bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, otelinden çıkıp sabah koşusu yaptı.
Dünyanın gözü Ankara'da...
NATO Liderler Zirvesi, dün Ankara'da başladı.
Dün sabah saatlerinde tek tek liderler Ankara'ya ulaşırken, akşam ise yemekte bir araya gelindi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde devam eden zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise sabah saatlerinde Ankara'da koşuya çıktı.
SABAH KOŞUSUNDA BASIN TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, günlerdir konuşulan sabah koşusunu gerçekleştirdi.
Macron, zirve programı başlamadan önce Seğmenler Parkı'nda koşuya çıktı.
"GÜNAYDIN"
Macron parka geçerken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Günaydın ve merhaba" dedi.
SEĞMENLER PARKI'NDA SIKI GÜVENLİK
Fransa Cumhurbaşkanı, sabah saatlerinde Seğmenler Parkı'nda koşusunu yaparken park çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Güvenlik ekipleri parkın çevresinde geniş tedbirler uyguladı.
KOŞUNUN ARDINDAN ZİRVE PROGRAMINA GEÇTİ
Macron, sabah antrenmanını tamamladıktan sonra NATO Zirvesi kapsamındaki resmi temaslarına katılmak üzere park alanından ayrıldı.
17 yıl sonra bir ilk: Emmanuel Macron Suriye’de Suriye'de Macron'un kaldığı otelin yakınlarında patlama Emmanuel Macron NATO Zirvesi resepsiyonuna katıldı