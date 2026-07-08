İzlanda Başbakanı Frostadottir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden gözlerini alamadı

Dünya liderleri Beştepe'de...

NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Ankara'da gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda 32 üye ülkenin liderleri dün Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından NATO Zirvesi için devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi.

NATO ÜYESİ OLMAYAN DEVLET BAŞKANLARI VE EŞLERİ DE KATILIM SAĞLADI

Davete NATO kapsamında düzenlenen belirli toplantılara katılan ancak NATO üyesi olmayan bazı devlet başkanları ve eşleri de katılım sağladı.

Gecenin en çok konuşulan detaylarından biri ise İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir’in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriş yaptığı anlar oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NE HAYRAN KALDI

Frostadottir, aracından yere bastığı andan itibaren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin güzelliğine ve mimarisine kilitlendi.

KÜLLİYE HAKKINDA SORU SORDU

Külliyeden gözlerini alamayan İzlanda Başbakanı Frostadottir, kendisini kapıda bekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın yanına ulaştığı anda Külliye hakkında bilgi almak için soru sordu.

İzlanda Başbakanı'nın tavırları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.