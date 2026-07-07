Boş ilaç kutularını saklayanlar yaşadı! Meğer evde büyük işe yarıyormuş

Hepimizin evinde birikmiş birkaç ilaç kutusu vardır.

Birçoğumuz ilaç kutularını, içindeki ilaçlar bittikten sonra doğrudan çöpe atıyor.

Oysa bu küçük karton kutular, evde düzen sağlamaya yardımcı olabilecek pratik eşyalara dönüştürülebiliyor.

Yeniden kullanmadan önce kutuların tamamen boş olduğundan emin olmak gerekiyor. Ayrıca içindeki prospektüsler ve kişisel bilgilerin yer aldığı etiketler çıkarılmalı.

Peki; boş ilaç kutularından neler yapılır? Anlatıyoruz...

1. Çekmeceler için mini düzenleyici

Boş ilaç kutularını istediğiniz yükseklikte keserek çekmecelerin içine yerleştirebilir; ataç, lastik toka, düğme, pil, dikiş malzemeleri ve benzeri küçük eşyaları gruplandırabilirsiniz.

Kutuların dışını renkli kâğıt veya yapışkanlı kaplama ile kaplayıp etiketlediğinizde hem daha şık hem de daha düzenli bir görünüm elde edebilirsiniz.

2. Kablo ve küçük aksesuar kutusu

Kutuları dik şekilde kullanarak kısa şarj kabloları, USB bellekler, hafıza kartları, kulaklıklar veya adaptörleri ayrı ayrı saklayabilirsiniz.

Üzerlerine içeriklerini yazmanız, aradığınız ürünü çekmeceyi dağıtmadan bulmanızı kolaylaştıracaktır.

3. Modüler organizer hazırlayın

Benzer boyuttaki birkaç kutuyu yan yana yapıştırarak tek parça bir düzenleyici oluşturabilirsiniz.

Bu yöntem özellikle derin çekmecelerde küçük eşyaların birbirine karışmasını önlüyor. Dışlarını aynı renkte kaplayıp her bölmeyi etiketlediğinizde hem kullanışlı hem de estetik bir organizer elde edebilirsiniz.