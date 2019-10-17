Boşandığı eşini öldüren katil zanlısı uzaklaştırma almış

Ayşe Acar (36), mayıs ayında boşandığı K.T.'nin (44) kuzeni ile abonelik işlemleri için Kocaeli İzmit’te bulunan doğalgaz dağıtım şirketine ait iş yerine geldi.

İÇERİYE GİRER GİRMEZ SİLAHINI ATEŞLEDİ

Eski eşi ile yaşadığı evin doğalgaz aboneliğini devretmek isteyen Acar, devir işlemi için K.T.’nin de gelmesi gerektiğini öğrendi. Acar’ın haber vermesi sonrasında K.T., iş yerine geldi. Şahıs içeri girer girmez tabanca ile ateş ederek Acar’ı kafasından vurdu. Kadın kanlar içinde kalırken, iş yerindeki güvenlik görevlisi, K.T.'yi etkisiz hale getirerek durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLDİ ANCAK KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ayşe Acar, hayatını kaybetti. Şubede bulunan güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekibi ve savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

BİR HAFTA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen K.T.’nin susma hakkını kullanarak, eski eşini neden öldürdüğünü söylemediği öğrenildi. Yapılan incelemelerde Acar’ın bir hafta önce polis merkezine giderek şikayetçi olmasının ardından K.T. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Emniyette yapılan işlemlerinin ardından şahıs Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.