taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8864
Euro
6.5283
Altın
1488.39
Borsa
94222.44
Gram Altın
282.072
Bitcoin
47015

Boşandığı eşini öldüren katil zanlısı uzaklaştırma almış

Kocaeli’de 6 ay önce boşandığı eski eşini silahla vurarak öldüren şahsın, cinayet gününden bir hafta önce eski eşinin şikayeti üzerine uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı.

İHA | 17.10.2019 - 11:05..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Ayşe Acar (36), mayıs ayında boşandığı K.T.'nin (44) kuzeni ile abonelik işlemleri için Kocaeli İzmit’te bulunan doğalgaz dağıtım şirketine ait iş yerine geldi.

İÇERİYE GİRER GİRMEZ SİLAHINI ATEŞLEDİ

Eski eşi ile yaşadığı evin doğalgaz aboneliğini devretmek isteyen Acar, devir işlemi için K.T.’nin de gelmesi gerektiğini öğrendi. Acar’ın haber vermesi sonrasında K.T., iş yerine geldi. Şahıs içeri girer girmez tabanca ile ateş ederek Acar’ı kafasından vurdu. Kadın kanlar içinde kalırken, iş yerindeki güvenlik görevlisi, K.T.'yi etkisiz hale getirerek durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.

Boşandığı eşini öldüren katil zanlısı uzaklaştırma almış

OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLDİ ANCAK KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ayşe Acar, hayatını kaybetti. Şubede bulunan güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekibi ve savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Boşandığı eşini öldüren katil zanlısı uzaklaştırma almış

BİR HAFTA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen K.T.’nin susma hakkını kullanarak, eski eşini neden öldürdüğünü söylemediği öğrenildi. Yapılan incelemelerde Acar’ın bir hafta önce polis merkezine giderek şikayetçi olmasının ardından K.T. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Boşandığı eşini öldüren katil zanlısı uzaklaştırma almış

Emniyette yapılan işlemlerinin ardından şahıs Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Boşandığı eşini öldüren katil zanlısı uzaklaştırma almış

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında kavga

Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında kavga

340
Semih Yalçın’ın acı günü: Oğlunu kaybetti

Semih Yalçın’ın acı günü: Oğlunu kaybetti

147
Almanya'da PKK'lılar, Türk bayrağı açanlara saldırdı

Almanya'da PKK'lılar, Türk bayrağı açanlara saldırdı

140
5.8'lik deprem sonrası binlerce kişi ALO 181'i aradı

5.8'lik deprem sonrası binlerce kişi ALO 181'i aradı

25
LGBT+ Kulübü, İstiklal Marşı ile dalga geçti

LGBT+ Kulübü, İstiklal Marşı ile dalga geçti

198
PKK 35 yılda 20 bin çocuğu dağa çıkardı

PKK 35 yılda 20 bin çocuğu dağa çıkardı

35
Hollanda'da çiftçi protestoları hayatı felç etti

Hollanda'da çiftçi protestoları hayatı felç etti

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir