Fatma Şahin duyurdu! Siirt’in ‘el değmemiş’ cenneti Botan Çayı turizme açılıyor

İlkbaharın gelmesiyle birlikte Türkiye coğrafyasındaki doğal güzellikler, görenleri kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

Baharın gelmesiyle birlikte Siirt’te bulunan Botan Çayı’nın etkileyici manzarası, sosyal medya hesaplarında yeniden ortaya çıktı.

"İZLEDİM, ÇOK ETKİLENDİM"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de sosyal medya hesabı üzerinden, "Bu videoyu bir arkadaşımız gönderdi, Siirt Botan Vadisi…" diyerek paylaştığı dronrotasi hesabının videosu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İzledim, çok etkilendim, güzelliği karşısında söyleyecek söz bulamadım. Sizinle de paylaşmak istedim.

"GÜNEYDOĞU İLLERİNİ KAPSAYAN BİR TURİZM ÇIKARTMASI PLANLANIYOR"

Mayıs ayında Güneydoğu illerini kapsayan bir turizm çıkartmasının ilkini, Turizm Bakanlığımızla birlikte planlıyor, fenomenler, gazeteciler ve fikir önderleriyle birlikte bu güzellikleri Türkiye’de milyonlarca insanla buluşturmak istiyoruz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFLERİNDEN BİRİ"

Çünkü 'Terörsüz Türkiye' dediğimiz o güçlü hedefin altının, insanların bu bölgelere gelmesiyle, güzellikleri görmesiyle ve buralara yeni yeni tesisler yapılmasıyla dolacağına inanıyorum.

"İSVİÇRE’DEN ÇOK DAHA GÜZEL YÜZLERCE EL DEĞMEMİŞ DEĞERİMİZ BİZİ BEKLİYOR"

İnanın İsviçre’den çok daha güzel yüzlerce el değmemiş değerimiz bizi bekliyor.

Bölgemiz bir ateş çemberinden geçerken, birbirimize daha çok sarılarak, daha çok kucaklaşarak, aynı sofraya daha çok oturarak güçleneceğiz.

Çünkü bu mesele bir şehir meselesi değil, bilakis bir ülke meselesi, birlikte güçlenme meselesi.

Birlikte keşfedelim, birlikte sahip çıkalım, bu güzelliklerle yeniden tanışalım diye izlediğim bu videoyu da olduğu gibi paylaşmak istedim.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri adeta büyüledi."

AKILLARA “I LOVE YOU” FİLMİNDEKİ REPLİKLER GELDİ

“I Love You” filmindeki repliklerle anlamlandırılan görüntülerde, bölgenin tarihi ve kültürel önemine de vurgu yapıldı.

Paylaşımda, “İşte sana hep bahsettiğim yerler buralar Jessica… Dicle, Hasankeyf, Mezopotamya… Onca imparatorluk bu toprakları paylaşmak için yıllarca savaşmış. ‘Medeniyetin beşiği’ diyorlar Mezopotamya’ya.” ifadelerine yer verildi.

MANZARA KENDİSİNE HAYRAN BIRAKIYOR

Baharın gelmesiyle birlikte Siirt’teki Botan Vadisi ve Botan Çayı’nın eşsiz güzelliği gözler önüne serildi. Doğal güzelliği ve tarihi zenginliğiyle dikkat çeken Botan Çayı, bahar aylarında sunduğu manzarayla bir kez daha hayran bıraktı.

BOTAN VADİSİ MAVİ İLE YEŞİLİN EN GÜZEL TONLARINI BULUŞTURDU

Baharın gelişiyle birlikte doğa adeta yeniden canlanırken, Siirt’teki Botan Vadisi kartpostallık görüntülere sahne oldu. Gürül gürül akan Botan Çayı’nın turkuaz suları, etrafını saran yemyeşil doğayla birleşerek izleyenlere görsel şölen sundu.

Bölgenin eşsiz manzarası, hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekerken sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.

Botan Vadisi, her mevsim sunduğu farklı güzelliklerle Türkiye’nin saklı cennetleri arasında yer almaya devam ediyor.

BOTAN VADİSİ

Botan Vadisi, Siirt’in kalbinde doğanın sabırla işlediği görkemli bir tabloyu andırır. Tektonik hareketlerin şekillendirdiği arazi, yüzyıllar boyunca Botan Çayı’nın güçlü akışıyla oyularak derin kanyonlara, kıvrımlı mendereslere ve etkileyici kaya oluşumlarına dönüştü. Kavika ve Gökçedağ antiklinallerini aşındıran bu süreç, vadiyi yalnızca bir coğrafi alan olmaktan çıkarıp adeta açık hava jeoloji müzesine çevrildi.

Ancak Botan Vadisi’ni özel kılan yalnızca doğası değil. Bölge, tarih boyunca Urartular’dan Medler’e, Persler’den İskitler’e kadar pek çok medeniyetin iz bıraktığı kadim bir geçiş noktası oldu. Göç yolları üzerinde yer alması, vadiyi kültürlerin buluştuğu bir kavşak haline getirdi; Süryani, Arap ve Türk kültürleri burada iç içe geçerek zengin bir kültürel miras oluşturdu.

VADİ KORUMA ALTINDA

15 Ağustos 2019’da milli park ilan edilerek koruma altına alınan Botan Vadisi, bugün hem doğal hem de tarihi değerleriyle dikkat çekiyor. Bununla birlikte Alkumru, Kirazlık ve Ilısu barajları gibi modern yapılar, vadinin peyzajında ve ekolojik dengesinde önemli değişimlere yol açtı. Tüm bu unsurlar, Botan Vadisi’ni geçmiş ile günümüzün iç içe geçtiği, doğa ve insan etkisinin birlikte okunabildiği eşsiz bir coğrafya haline getirdi.

Bugün Botan Vadisi, maviyle yeşilin buluştuğu manzarası, derin tarihi ve büyüleyici jeolojik yapısıyla ziyaretçilerine sadece bir seyir değil; aynı zamanda zamanın katmanları arasında bir yolculuk sunuyor.