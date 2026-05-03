Yurt genelinde yağmurlu ve bulutlu hava bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hafta sonunun son gününde soğuk ve yağışlı hava etkisini devam ettirecek.

Ülke genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında ise bazı bölgelerde düşüş yaşanacağı bildirildi.

YER YER GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanak yağışlar beklenirken, yer yer gök gürültülü sağanaklar da görülecek.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor.

YER YER KUVVETLİ YAĞIŞLAR

Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Bursa, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Malatya ve Adıyaman çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde ise yağışların zaman zaman çok kuvvetli ve şiddetli olabileceği uyarısı yapıldı.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞEBİLİR

Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı bekleniyor. Bu durumun görüş mesafesinde düşüşe ve hava kalitesinde azalmaya yol açabileceği belirtildi.

HAVA SICAKLIKLARI AZALIYOR

Hava sıcaklıklarının kıyı Ege ve Akdeniz’de 3 ila 5 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgârın ise genel olarak kuzey, güney ve doğu yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği, Marmara, kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında ise zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) olacağı tahmin ediliyor.

BÜYÜKŞEHİRLER İÇİN HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Akşam ve gece saatlerinde yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor.

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Akşam saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Öğle ve akşam saatlerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Akşam saatlerinde kuvvetli yağış ihtimali var.

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Akşam saatlerinde yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor.

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Akşam saatlerinde yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor.

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.