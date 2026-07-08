Boyları 1 metreyi geçmiyor: Dünyanın en ilginç köyü

İran’ın Afganistan sınırına yakın bir bölgesinde yer alan Makhunik köyü, dünyadaki en ilginç yerleşim yerlerinden biri.

Yaklaşık 100 yıl öncesine kadar burada yaşayan insanların boy ortalamasının normalden 50 santimetre daha kısa, yani 1 metre civarında olduğu biliniyor.

2005 yılında bölgede bulunan küçük bir mumya, "Cüceler Şehri" söylentilerini alevlendirse de, uzmanlar bunun prematüre bir bebeğe ait olduğunu belirterek tartışmalara son noktayı koymuştu.

Yetersiz beslenme ve zorlu şartlar

Peki, bu insanlar neden bu kadar kısaydı? Uzmanlara göre bunun en büyük nedeni bölgenin zorlu coğrafyası.

Kurak topraklar hayvancılığa izin vermediği için köylüler sadece turp, tahıl ve arpa gibi sınırlı gıdalarla beslenmek zorundaydı. Yetersiz beslenme, nesiller boyunca fiziksel gelişimi doğrudan etkiledi.

Köyün bir diğer ilginç özelliği ise kültürel alışkanlıklarıydı. İran’da çay kültürü çok önemli olsa da, Makhunikliler bir zamanlar çay içmeyi sadece madde bağımlılarına özgü bir durum olarak görüyor ve bu alışkanlığı reddediyorlardı.

Neden küçük evler yapıldı?

Bugün köyde eski günleri hatırlatan 70-80 tane alçak tavanlı taş ev hala ayakta. Ancak bu evlerin sadece insanların kısa boylu olması yüzünden küçük yapıldığı düşünülmemeli. Köyün müze çalışmalarıyla ilgilenen Ahmad Rahnama, mimarinin stratejik bir tercih olduğunu anlatıyor.

İnşaat malzemelerini kilometrelerce insan gücüyle taşımak zorundaydı, küçük evler daha az malzeme demekti. Küçük evlerin ısıtılması ve serinletilmesi çok daha kolaydı.

Evlerin küçük ve çevreyle uyumlu olması, düşmanların veya işgalcilerin köyü uzaktan fark etmesini güçleştiriyordu.

Modern dünyayla 20. yüzyılın ortalarında yolların yapılmasıyla tanışan Makhunik’te bugün yaşayan 700 kişinin çoğu normal boy ortalamasına sahip. Yine de kuraklık ve işsizlik, köydeki genç nüfusu büyük şehirlere göç etmeye zorluyor.