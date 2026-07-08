Çorum FK, Serdar Saatçı ile sözleşme imzaladı
Süper Lig takımı Çorum FK, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Serdar Saatçı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
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Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, stoper Serdar Saatçı'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Serdar Saatçı'nın transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşma sağlandığı, genç futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
KAMPA KATILACAK
Futbolcunun, Çorum ekibinin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)