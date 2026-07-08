Mobil yüz ve plaka tanıma sistemlerinde ASELSAN farkı

ASELSAN ile Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı iş birliğinde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ODAKAN Mobil Yüz Tespit Kamerası ile GEKO Plaka Tanıma Sistemi, altyapıdan bağımsız yapılarıyla ihtiyaç duyulan farklı alanlarda kullanılabiliyor.

Sistem, 7 gün 24 saat esasına göre yüksek performansla güvenlik tedbirlerinin yürütülmesine katkı sunuyor.

ODAKAN MOBİL YÜZ TESPİT EDİYOR

ODAKAN Mobil Yüz Tespit Kamerası, elde ettiği yüz görüntülerini saniyeler içinde Emniyet Genel Müdürlüğü veri tabanında sorgulayarak sonuçları güvenlik birimlerine iletiyor.

Sistem, yüz tanıma kabiliyetiyle suç unsuru taşıyan durumların anlık tespit edilmesine ve güvenlik güçlerinin kontrollü müdahalesine imkan sağlıyor.

GEKO ARAÇ BİLGİLERİNİ ANLIK ELDE EDİYOR

GEKO Plaka Tanıma Sistemi ise farklı ışık koşullarında araçların plaka, marka, tip ve renk bilgilerini anlık belirleyebiliyor.

ODAKAN KAMERA

ODAKAN kameralar, GEKO Plaka Tanıma Sistemleri ve ROADGUARD Bütünleşik Araç İçi Yüz Tespit ve Plaka Tanıma Sistemi'nin yanı sıra analiz ve kayıt altyapılarının entegre kullanıldığı Yapay Zeka Destekli Kent Güvenlik Yönetim Sistemi de güvenlik faaliyetlerinde görev alıyor.

SİSTEM AKTİF KULLANILIYOR

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, 81 il ve 920 ilçede kamu düzeninin korunması, iç güvenlik risklerine karşı önlem alınması ve kontrol faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla kolluk kuvvetlerince aktif kullanılıyor.